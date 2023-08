Verstappen: Byla by škoda, kdyby F1 po vzoru NASCAR nezávodila v dešti

Dvojnásobný mistr světa Max Verstappen uznává, že problémy s viditelností, které vznikají během jízdy za deště, nebude pro F1 snadné vyřešit.

Problémy s viditelností během jízdy za deště, jsou tématem, kterým se formule 1 zabývá dlouhodobě.

Vše navíc umocnil červnový tragický incident závodníka ze seriálu FRECA Dilana van 't Hoffa, který nepřežil nehodu v belgickém Spa poté, co do jeho stojícího monopostu při špatné viditelnosti narazil za ním jedoucí soupeř.

Ještě před touto tragédií začala FIA ve spolupráci s týmy hledat řešení, které by viditelnost závodníků za deště zlepšilo. Snaha se v tomto ohledu nyní upíná k možnosti nasazovat na monoposty odnímatelné blatníky, které by minimalizovaly vodní sprej, jenž za sebou vozy v mokrých podmínkách zanechávají.

Novinka již byla dokonce testována, ale velké zlepšení zatím nepřinesla.

Během uplynulé GP Belgie na toto téma promluvil i úřadující mistr světa Max Verstappen.

„Tyto věci se řeší jen velmi obtížně. Vždy to bude problém. Kryty kol na voze formule 1 velký rozdíl neudělají. Sprej za sebou nechává i safety car. Vždyť i na dálnici máte vlastně stejný problém,“ prohlásil Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Když jsem kdysi jezdil formuli 3 a občas se pohyboval ve středu pole, také jsem nic neviděl. Vždycky to tak bylo. Zeptejte se i starších jezdců v F1, ani oni nic neviděli,“ sdílel svůj názor pilot Red Bullu.

„Vždy se stanou určité nehody, které špatně skončí. Po nich se o tom začne přirozeně více mluvit. Pokud se na to ale podíváte z jiného úhlu, zjistíte, že se jinak v dešti nedá vůbec závodit, protože problém s viditelností tu bude vždy,“ je přesvědčen Verstappen.

„A to by byla škoda. Bylo by to jako v NASCAR, tam se také nejezdí v dešti,“ narazil Nizozemec na fakt, že se v seriálech NASCAR obvykle v dešti na oválech nezávodí – i když se začíná v zámoří experimentovat s pneumatikami do mokra, se kterými je možné závodit na kratších oválech i za zhoršených podmínek.