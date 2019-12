Verstappen by vedle Leclerca u Ferrari jezdit nechtěl

Na konci příštího roku končí většině jezdců smlouvy, takže bychom se mohli dočkat řady přestupů. Mohli by Max Verstappen a Charles Leclerc jezdit vedle sebe u Ferrari? Podle Maxe Verstappena je to nepravděpodobné.

„Myslím, že se to stejně nestane,“ řekl Verstappen pro Ziggo Sport o možnosti, že by jezdil za Ferrari vedle Leclerca. „Neměli byste mít dvě potenciální jedničky jezdící vedle sebe.“

Verstappenova slova by mohla naznačovat, že by nejezdil ani v Mercedesu vedle Hamiltona.

„Kdo ví?“ řekl Verstappen, když se ho zeptali na možnost být Hamiltonovým týmovým kolegou. „V tuto chvíli o tom moc nepřemýšlím. Nakonec je to vždy o tom, co si myslí tým.“

Verstappen řekl, že je ohromen prací, kterou Hamilton odvedl, aby získal šest titulů, ale stejně dobře si je vědom toho, jak dobrý byl vůz Mercedesu.

„Je to čistě o autě. Šedesát procent startovního roštu, pokud by bylo v Mercedesu, by se také stalo mistrem světa. Věřím, že mohu říct, že kdybych byl v tom autě, stalo by se to také.“

„Ale je určitě velmi dobrý. Patří k nejlepším jezdcům formule 1 všech dob. Chtěl jsem však poukázat na to, že auto je tak dominantní, že, jak jsem už řekl, šedesát procent startovního roštu by v něm vyhrálo.“

Foto: Getty Images / Francois Nel