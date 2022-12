Verstappen by si rád v budoucnu vyzkoušel vytrvalostní závody

V poslední době se stále více závodníků F1 zajímá o účast ve vytrvalostních závodech. Výjimkou v tomto ohledu není ani úřadující mistr světa Max Verstappen.

Dvojnásobný mistr světa Max Verstappen se již nechal slyšet, že na rozdíl od Fernanda Alonsa neplánuje v F1 závodit až do čtyřiceti. Není to však z důvodu předpokládané ztráty zájmu o závodění v pozdním věku.

„F1 je velkou zábavou a navíc mám nyní hodně úspěchů, ale chtěl bych dělat i jiné věci. Vím, že můj kontrakt vyprší v roce 2028 a tou dobou mi bude 31 let. Pravděpodobně budu konkurenceschopný ještě pár let poté, ale rád bych zažil i něco odlišného. Mít prostě více zábavy, méně tlaku a ne tolik nabitý kalendář,“ vysvětlil vítěz 35 velkých cen s tím, že by se chtěl věnovat primárně vytrvalostním závodům.

Nizozemský pilot má v tomto ohledu zkušenosti především z virtuálního závodění, kterému se věnuje velmi intenzivně. Přes zimu se mj. účastní esportového šampionátu Le Mans Virtual Series.

V aktuálním poli F1 dva vítězové Le Mans

Jezdci se v minulosti vedle učinkování v F1, pokud jim to kalendář umožnil, běžně účastnili i jiných závodů, a to včetně Le Mans.

Postupem času sice tato tradice vymizela, ale v posledních letech se k radosti fanoušků vrací. Ve starovní listině F1 pro nadcházející ročník ostatně nalezneme hned dva piloty, kteří dokázali vyhrát legendární 24hodinovku v Le Mans jakožto aktivní jezdci z královny motorsportu. Nico Hülkenberg to dokázal v roce 2015, Fernando Alonso o tři roky později.

Blízko k vytrvalostním podnikům má například i Kevin Magnussen. Dánský pilot startoval v Le Mans vloni, když neměl angažmá v F1, a o nadcházejícím víkendu bude závodit ve 12hodinovce v Abú Zabí. Při této příležitosti usedne do Ferrari 488 GT3 týmu MDK Motorsports a jedním z jeho kolegů bude i jeho otec Jan.