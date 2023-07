Verstappen by neměl podlehnout sebeuspokojení, varuje Rosberg

Max Verstappen vyhrál sedm závodů v řadě, čímž mimo jiné vyrovnal Nika Rosberga.

Max Verstappen vyhrál již sedm závodů v řadě. Jde o historický počin, kterým vyrovnal výkony Alberta Ascariho (1952), Michaela Schumachera (2004) a Nika Rosberga (2015 až 2016). Delší vítěznou sérii dosud dokázal zaznamenat pouze Sebastian Vettel (2013).

Během nadcházejícího víkendu ve Spa bude mít Verstappen příležitost, aby se v této statistice díky osmému triumfu osamostatnil na druhém místě a mohl dál útočit na primát Vettela.

Vítěz sedmi závodů mezi GP Mexika 2015 až GP Ruska 2016 Nico Rosberg nyní promluvil o tom, na co by si při svém snažení měl dát pilot Red Bullu pozor.

„Obecně si musí dávat pozor, aby nepropadl sebeuspokojení,“ řekl Rosberg v podcastu Sky Sports F1.

„Je v neuvěřitelném flow, kdy na něj nikdo nemůže, ale to je obvykle okamžik, kdy hrozí riziko, že si člověk zvykne a ztratí trochu motivace,“ myslí si mistr světa z roku 2016.

„Musí si tedy dávat pozor. Stav jeho mysli je ale fenomenální. Je soustředěný a tzv. v zóně, což je umění. Jsem jedním z lidí, kteří mohou nejlépe posoudit jeho výkonnost v současné době a úroveň, na které je. Ano, nedělá to zrovna ty nejnapínavější závody, ale on si to zaslouží, protože je neuvěřitelné na jaké je úrovni a jak je blízko dokonalosti,“ chválí Rosberg svého bývalého soupeře.

„V F1 se musíte srovnávat s týmovým kolegou. Podívejte se, kde je Sergio Pérez, jehož nejlepší kvalifikační výsledek v posledních šesti velkých cenách bylo deváté místo. Sergio je přitom opravdu dobrý jezdec, ví, jak řídit závodní auto. Max je ale prostě výjimečný.“