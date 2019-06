Verstappen by nás mohl na konci roku opustit, uvědomuje si Red Bull

Max Verstappen má s Red Bullem smlouvu do konce příštího roku. Helmut Marko však pro Auto Motor und Sport potvrdil, že hvězda rudých býků může z týmu za určitých podmínek odejít už na konci letošního roku.

Do detailů Marko pochopitelně zacházet nechtěl, ale podobné klauzule jsou vždy vázány na určitý moment v sezóně a výsledky týmů. V případě Verstappena může jít o jeho pořadí v šampionátu.

Rozhodný okamžik se podle všeho blíží a u Red Bullu si uvědomují, že by Verstappen mohl odejít. Jsou jen dva týmy, do kterých by mohl reálně přestoupit – Ferrari a Mercedes. Mnohem pravděpodobnější jsou stříbrné šípy.

Mercedes má v současné době dvě možnosti. Může si nechat Bottase, nebo do svého auta posadit Estebana Ocona. Pokud by však byl k dispozici Max Verstappen, nasadil by vedení úřadujících šampionů do hlavy pořádného brouka.

Verstappen sám začal v poslední době naznačovat jistou úroveň nespokojenosti. Řekl sice, že se momentálně soustředí na stávající projekt, ale nechce do 35 let jezdit na čtvrtém místě.

Není jasné, zda se Verstappen snaží zvýšit svou cenu před případným prodloužením smlouvy, nebo reálně uvažuje o odchodu.

Auto Motor und Sport celkem trefně připomíná, že z podobných přestupů by byli nadšení také u Liberty Media. Souboj Hamiltona a Verstappena v jednom týmu by okořenil současnou F1, která je už trochu unavená nekončící dominancí Mercedesu.

Kdo místo Verstappena?

Pokud by Verstappen odešel, kdo by ho u Red Bullu nahradil? V Milton Keynes potřebují kvůli výsledkům, marketingu a také prestiži špičkového jezdce. Daniil Kvjat jim bez urážky není.

Jako nejlogičtější variantou se jeví návrat Sebastiana Vettela. Jezdec Ferrari je frustrovaný a v poslední době je prý vídán více než často na návštěvách u svých starých dobrých přátel v Red Bullu.

Tím by se nám otevřela třetí fáze spekulací. Kdo místo Vettela? Fernando Alonso nemá zatím pro příští rok oficiální plány. Ale na tuto část spekulací bude ještě během horkého léta času dost.

Foto: Getty Images / Mark Thompson