Verstappen by musel být robot, aby necítil při domácím závodě tlak, říká Horner

Šéf Red Bullu Christian Horner je přesvědčen, že se Maxovi Verstappenovi po vítězství doma v Zandvoortu hodně ulevilo.

Zandvoort sice patří mezi tradiční tratě F1, závody mistrovství světa se tam ostatně konaly již v padesátých letech, ale pro mladší generaci fanoušků se stále jedná o relativně novou trať, jelikož se do kalendáře po dlouhé přestávce vrátila teprve předloni.

Přesto tři novodobé ročníky Velké ceny Nizozemska stačily k tomu, aby se závod v Zandvoortu etabloval jako jeden z těch nejvýraznějších. Velký podíl na tom samozřejmě mají současné úspěchy Maxe Verstappena, který doslova pobláznil celé Nizozemsko.

I když letos Verstappen vyhrává závody s velkým přehledem, nebyla pro něj podle Christiana Hornera nedělní GP Nizozemska žádnou snadnou záležitostí – především kvůli obrovským očekáváním domácího publika.

„Museli byste být robot, kdybyste necítili tíhu očekávání," řekl Horner, kterého cituje Autosport.

„V jeho tváři jste mohli vidět, že má za sebou 100 tisíc nizozemských mužů a žen, kteří zpívají národní hymnu. Musel to pro něj být velký okamžik. Mám na mysli to, že tu měl i královskou rodinu, která se na něj přišla podívat těsně před tím, než nastoupil do auta,” přiblížil šéf Red Bullu.

„Byla na něj kladena velká očekávání. Myslím, že to pro něj musela být obrovská úleva, když večer odjel z okruhu a mohl si vše odškrnout,” dodal na toto téma Horner.

Na vyrovnání rekordu je pyšný

Díky výhře v Zandvoortu Verstappen vyrovnal jeden z nejcennějších rekordů F1, kterým je série devíti výher v řadě Sebastiana Vettela z roku 2013.

Podle Hornera si Verstappen dosažení tohoto milníku cení.

„Myslím, že je tiše hrdý na to, co dělá a čeho dosáhl. Na rekord, který Sebastian stanovil v roce 2013... vyhrát devětkrát v řadě je šílené. Dokázat to ve stejném týmu s jiným jezdcem, to je něco, co si asi nikdo z nás nedokázal představit,” uzavřel boss stáje Red Bull.