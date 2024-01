Verstappen by jako šéf týmu angažoval jezdce McLarenu. Promluvil také o slabinách loňského vozu

Pokud by byl Max Verstappen šéfem týmu, angažoval by jako jezdce Landa Norrise a sebe.

„Je stále mladý, má před sebou dlouhou kariéru. A také umí být velmi, velmi rychlý,“ řekl Verstappen o Norrisovi v rozhovoru pro Auto Motor und Sport.

Pokud by Verstapppen za „svůj“ tým nejezdil sám a musel mít dva jezdce, pak by jeho jezdecká sestava odpovídala současnému McLarenu.

„Vzal bych Landa a Oscara. Takže dvojice McLarenu. Oba jsou dobří. Lando je jen o něco starší než Oscar. Myslím, že Oscar je rychlý nováček. Stále se má co učit, například zlepšovat závodní tempo. Ale vidím, že je to chytrý chlap. Vyhraje závody.“

Verstappen vloni ovládl sezónu. Vyhrál rekordní počet závodů, získal rekordní počet bodů a rekordní náskok. Existují dva pohledy – první říká, že jeho vůz byl velmi dominantní, druhý pak, že dominantní byl spíše Verstappen a Pérez ukazoval skutečný potenciál RB19.

„Názory ostatních mě nezajímají,“ reagoval Verstappen. „Neznáte naše auto. Jen se snažím dělat to nejlepší, co umím. A pokaždé. Nevím, jak dominantní je tohle auto ve srovnání s předchozími vozy. To neví nikdo.“

Verstappen také odmítl, že by Red Bull stavěl vůz pro něj. „Nastavil jsem si auto tak, jak se mi líbí. A druhý jezdec to udělá, jak se to hodí jemu. Inženýři vyvíjejí auto, aby bylo rychlejší a ne jak si to přeji. Stejné je to s jízdním stylem. Jaký je váš jízdní styl? Já to nevím. Přizpůsobuji se potřebám auta tak, aby bylo nejrychlejší. To je klíč k tomu být opravdu dobrým jezdcem formule 1. Přizpůsobte se tomu, co od týmu dostanete.“

Slabé stránky RB19

Podle Verstappena měl RB19 určité slabiny, i když nebyly tak zásadní. Jmenoval jízdu v pomalých zatáčkách a po nerovnostech.

„S těmito auty musíte jezdit nízko a ztuha. Pro nás toto téma ještě není uzavřeno. Na pouličních okruzích je vidět, že v tomto ohledu nejsme ve skvělé pozici. Pracujeme na tom,“ řekl Verstappen.

Obrubníky a nerovnosti ale nevnímá jako zásadní problém. „Není to skutečný problém. Ale v tomto ohledu můžeme být prostě lepší. Totéž platí pro chování v pomalých zatáčkách. Jedno souvisí s druhým.“

„Jde o chování během jízdy. Naše auto neabsorbuje nerovnosti jako ostatní. V pomalých zatáčkách zkrátka naše auto není tak dominantní jako jinde. Například v rychlých zatáčkách je velmi dobré.“

A silná stránka RB19? „Neustále se nám daří. Jiná auta mohou mít své výkonnostní vrcholy. Například na městských okruzích jsou dobré, ale v rychlých zatáčkách slabé. Nebo naopak. V průměru je naše auto velmi vyvážené a velmi dobré. Neřekl bych, že jsme v rychlých zatáčkách výrazně lepší než ostatní. McLaren je tam také velmi dobrý. Ve středně rychlých zatáčkách nejsme o moc lepší. Ale naše auto je všestranné. To se počítá. A vypadá to, že si v závodě vedeme docela dobře a řídíme naše pneumatiky.“

Magnussen a Hülkenberg nejsou idioti

Pneumatiky byly vloni ale i v předešlých letech klíčové. Záleží více na autě, nebo na jezdci?

„Určitě potřebujete auto, které s pneumatikami zachází opatrně. Jinak jste ztraceni. Můžete to vidět u Haasu. Nemyslím si, že Nico a Kevin jsou idioti. Pokud auto zatěžuje pneumatiky, tak se toho moc dělat nedá. Nejprve potřebujete základ – a tím je auto. Jako jezdec můžete najít desetinu nebo dvě na kolo tím, že budete věnovat lepší pozornost pneumatikám.“