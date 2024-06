Verstappen by chtěl, aby byly vozy F1 alespoň o 100 kg lehčí. Vím, že je to nereálné, tvrdí

V F1 dojde od sezony 2026 ke změnám pravidel, která se dotknou i podoby monopostů, a to včetně jejich váhy. Oproti současnému stavu snižují nové regule minimální povolenou hmotnost na 768 kg, což je o 30 kg méně než nyní.

I když jde všeobecně o pozitivně přijímaný krok, týmy F1 již nyní přiznávají, že bude s ohledem na nové parametry pohonné jednotky velmi náročné se této hranici přiblížit.

S tím souhlasí i úřadující mistr světa Max Verstappen, který dlouhodobě volá po tom, aby byly vozy F1 co nejlehčí.

„Dosáhnout váhového limitu bude velmi těžké, vzhledem k tomu, jak se vše vyvíjí, ale uvidíme," uvedl Verstappen, jehož slova cituje Autosport.

„Vždyť i teď mají některé týmy nadváhu, ne? Takže jít třeba o 30 kg méně... samozřejmě vím, že se rozměry trochu mění, ale nejsem si jistý, jestli je snížení váhy o 30 kg ideální,“ prohlásil dále pilot Red Bullu, jehož ideální představy jsou ještě o kus dál.

„Bylo by potřeba váhu snížit o 100 až 150 kg...V současné době to ale není možné. Vše souvisí s motorem a baterií...Vše je velmi těžké, dlouhé a široké. Zásadní snížení hmotnosti je zbožné přání. Každopádně ale potřebujeme, aby vozy byly agilnější a asi i zábavnější. Bezpečnost také přidává na váze, ale to je samozřejmě dobře. Jsem si ale jistý, že můžeme udělat věci trochu jinak. Záleží na předpisech,“ dodal na toto téma vítěz 60 závodů F1.