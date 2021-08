Verstappen bude lepším jezdcem než Hamilton, myslí si Herbert

„Ve formuli 3 na mě vždy dělal dojem, zejména kvůli svému věku. Jako závodník byl vždy velmi tvrdý, to se mi líbí,“ řekl Johnny Herbert o Verstappenovi pro RacingNews365.com.

„Závodění je především o soubojích kolo na kolo, což v dnešní době začínáme vídat. Teď, když ho vidím v souboji s Lewisem, se mi to líbí ještě více, protože se mi líbí, o co mu jde, líbí se mi, jak přistupuje k závodění. Ano, je na hraně a někteří lidé říkají, že je příliš agresivní Není! Myslím, že tohle je to, o čem je závodění.“

„Co se týče incidentu na Silverstonu, v mé hlavě jako jezdce jsou případy, kdy musíte říct: ‚Mám vedle sebe auto, nemůžu zatočit, ztratil jsem tuhle zatáčku, takže mu musím dát prostor a nechat ho projet‘, ale protože teď máme tato psaná pravidla, kdy si říkáte: ‚Já jsem vpředu‘, tak způsobíte nehodu, protože do hry vstupuje psané / nepsané pravidlo. Ale líbí se mi, o co mu jde. Když jsem byl na trati, snažil jsem se jezdce co nejvíc zastrašit, a to je přesně to, co dělá on, co dělá Lewis jiným způsobem.“

Herbert se vrátil ke slavnému příkladu Ayrtona Senny, jehož jasně žlutá helma naháněla soupeřům strach, když je pronásledoval.

„Vzpomínám si, jak Martin Brundle říkal, že když jezdci viděli v zrcátkách tu žlutou helmu, tak si říkali: ‚Aha, uhnu z cesty‘. Tu auru, kterou měl Ayrton, má Max a má ji i Lewis. Tenhle souboj je pro nás úžasný.“

„Bude lepší než Lewis a Lewis byl lepší než Michael. Z mého pohledu je to jen další evoluce jezdeckých dovedností. To je to, co mi Max dává, nadchne mě, dává mi vizuální stimulaci, když se dívám na televizi nebo jsem na závodním okruhu. Stále mám pocit, že v současné době má Lewis navrch, ale nebude trvat dlouho a bude to opačně.“

„Verstappen je stále mladý a má před sebou ještě zisk mnoha zkušeností. Bude lepší než Lewis, ale pro mě to ještě není úplně ono. Ještě ne úplně, ale není to daleko!“