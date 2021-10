Verstappen bere souboj o titul s nadhledem

Lewis Hamilton v Rusku řekl, že chápe, že je Verstappen pod tlakem, protože on sám ví, jaké je to bojovat o první titul. Verstappen na to reagoval, že ho Hamilton vůbec nezná a že pod tlakem není. Byl to pak paradoxně Hamilton, kdo v průběhu víkendu vyrobil několi chyb.

„Vždy se snažím dělat to nejlepší, co umím, a vím, že tým dělá vždy to nejlepší, co umí,“ řekl Verstappen.

„Pokud budu na konci roku první, tak to bude úžasný úspěch a to je to, proč to děláme, ne? Ale myslím, že i když skončíme druzí, budeme mít za sebou skvělou sezónu a můj život to nezmění.“

„Baví mě, co dělám, a to je podle mě také velmi důležité. Nemám moc důvodů k obavám.“

„Vím, že můj tým dělá to nejlepší, co může, a očekává to ode mě, a já se z toho vždy snažím dostat to nejlepší. Samozřejmě jsme plně odhodláni pokusit se o společný úspěch, ale nemůžete si nic vynutit. Musíte prostě dobře a tvrdě pracovat společně a na konci sezony pak zjistíme, kam nás to posune. Bude to první, nebo druhé místo? To nevíme.“