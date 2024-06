Verstappen bagatelizuje problémy v tréninku na GP Španělska

Verstappen si stěžoval na výjezdy ze zatáček a také na podivnou nedotáčivost uprostřed zatáčky.

V některých uplynulých víkendech měl v pátek problémy, ale nakonec byl od soboty opět ve hře. Pátek ve Španělsku byl podle něj normálnější...

„V prvním a druhém tréninku jsme jen vyzkoušeli několik různých nastavení, snažili jsme se je trochu doladit, ale myslím, že alespoň samotný den proběhl trochu normálněji a bez problémů,“ řekl Verstappen.

„V to jsme doufali a teď je to jen o tom, že se snažíme auto trochu doladit, ale to je celkem normální.“

Red Bull patří k týmům, které přivezly do Katalánska nové díly. „Jsou to drobnosti, nic moc velkého, ale zatím z toho máme normální pocit.“

Kvalifikace bude důležitá a to především pro Verstappenova týmového kolegu. Pérezovi se v sobotu v poslední době nedaří. V první řadě byl naposledy v Číně. V posledních třech víkendech nebyl ani mezi první desítkou. Z Kanady si navíc přivezl penalizaci za nebezpečný návrat do boxů s poškozeným zadním křídlem.

Pérez řekl, že víkend ve Španělsku pro něj začal dobře, ale ve druhém tréninku udělali „poměrně hodně změn“ a někde nastal problém.

„Je tu spousta věcí k analýze, auto jsme dost prozkoumali, takže doufám, že se nám podaří do zítra vybrat ty správné věci.“

„Kvůli penalizaci tří míst na startovním roštu bude pro mě tento víkend velmi důležitá kvalifikace. Kvůli obtížnějšímu předjíždění bude velmi důležité být vysoko, abychom se v neděli dostali na dobrou pozici.“