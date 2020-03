Verstappen bagatelizuje hodiny během testů

Verstappen zakončil testy třetím nejrychlejším časem celých testů, když kvalifikačními pokusy v závěru nestačil jen na dva rychlejší časy zajeté Valtterim Bottasem z Mercedesu.

I když Red Bull ukázal svou rychlost, Verstappen a týmový kolega Alexander Albon se během testů několikrát roztočili.

V rozhovoru s novináři Verstappen situaci odlehčil, když řekl, že se do smyku dostal, aby s nimi měl o čem mluvit.

„Věděl jsem, že sem půjdu, tak jsem si řekl: 'No, musíme mít něco, o čem budeme mluvit, tak se párkrát roztočím'. Stává se to. Chtěl jsem najít limity auta a myslím, že to fungovalo velmi dobře. Tím, že jsem se několikrát roztočil, jsem našel limity,“ řekl.

Na dotaz, zda se fanoušci oprávněně bojí nestability vozu RB16, Verstappen odpověděl: „Oni vůz neřídí, takže to nevědí. Já se toho neobávám. Neznamená to, že musíme dále tlačit a zlepšovat se,“ řekl.

„Měli jsme dobrou přípravu. Myslím, že z naší strany je to velmi dobré a doufám, že to bude stačit, abychom byli v Melbourne konkurenceschopní. Vyzkoušeli jsme prakticky vše, co jsme během těch dnů chtěli zkusit, takže jsem s tím velice spokojen.“

V poslední hodině letošních zimních testů pak Verstappen zajel vůbec nejrychlejší čas Red Bullu, který se do té doby většinou zaměřoval na dlouhé jízdy.

„Je to mnohem větší zábava řídit vůz tímto způsobem po tom, co jsem jen jezdil spoustu kol za sebou. Zdá se, že všechno celkem dobře funguje. Nejeli jsme s nejměkčí sadou, myslím ale, že vyvážení vozu bylo dobré.“

Verstappena se zastal také Albon, který připomenul, že se během testů roztočili také piloti jiných týmů.

„Myslím, že na to opravdu jen tlačil a snažil se zjistit, co auto dokáže. Vítr vždy fouká sem a tam. Takže to není jen Max a já, myslím, že v celém poli byla spousta smyků,“ řekl Albon.

Foto: Getty Images / Mark Thompson