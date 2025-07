Verstappen a Russell v jednom týmu? Rád bych to viděl, byli by jako Prost a Senna, tvrdí Button

V kontextu současných spekulací, které spojují Maxe Verstappena s možným odchodem z Red Bullu se nejčastěji diskutuje o tom, že by čtyřnásobný mistr světa nejpravděpodobněji zamířil do Mercedesu.

V tom případě by se německý tým musel vzdát jednoho ze svých současných jezdců, kterými jsou George Russell a nováček Andrea Kimi Antonelli.

A byť nelze s určitostí tvrdit, kdo by šel v případě angažování Nizozemce tzv. z kola ven, mistr světa z roku 2009 Jenson Button prohlásil, že by se mu v případě Mercedesu líbila jezdecká dvojice ve složení Verstappen/Russell.

„Rád bych to viděl. Jestli se to stane, nebo ne, to nevím. Beru to z pozice fanouška a také z pohledu práce pro televizi,“ uvedl Button v podcastu The Sports Agents.

„Chceme je vidět v jednom týmu. Bylo by to jako Alain Prost a Ayrton Senna, víte, co tím myslím?... Jsem velkým fanouškem obou. Oba jsou velmi zkušení, byť trochu soucítím s Georgem, protože všichni říkají, že pokud Max půjde do Mercedesu, bude to on, kdo odejde,“ poznamenal dále pilot, který v současné době závodí s hypercarem značky Cadillac ve FIA WEC.

„Je ale vrcholu svých sil. Je to výjimečný talent, který tvrdě pracuje. Utkal se s Lewisem (Hamiltonem, pozn. red.) a dokázal ho porazit. Vím, jak těžké tohle je,“ dodal Button na adresu Russella s tím, že výběr ideálního složení týmu není pro šéfa týmu Tota Wolffa snadným úkolem.