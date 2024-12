Verstappen a Russell na fotografii GPDA vedle sebe? Byl to záměr, prozradil Wurz

Russell a Verstappen si hodiny předtím vyměnili ostré názory přes média. Max Verstappen v Kataru řekl, že že ztratil veškerý respekt k Russellovi za jeho chování v místnosti stewardů, které vedlo k penalizaci jezdce Red Bullu.

George Russell si to v Abú Dhabí nenechal líbit. Dokonce uvedl, že mu Max Verstappen vyhrožoval, že ho pošle do zdi. Verstappen to popřel. Verstappen pak zase Russella označil za podrazáka.

V Abú Dhabí uveřejnila GPDA (Asociace jezdců Grand Prix) fotografii, na které jsou oba vedle sebe.

Kromě jezdců F1 jsou na fotografii také předseda GPDA Alex Wurz a právnička Anastasia Fowle, která je rovněž ředitelkou.

„Bylo to naprosto záměrné. Dohodli jsme se na tom se všemi jezdci, s dvaceti členy, kteří byli na schůzce. Bylo pro mě důležité jim říct, že sport je větší než jednotlivec a GPDA je také větší než jednotliví členové. GPDA je platformou pro naši spolupráci v zájmu jezdců, bezpečnosti, sportu a fanoušků,“ řekl Wurz v rozhovoru pro Formel1.de.

„Abych prolomil ledy, řekl jsem, že obrázek řekne víc než tisíc slov, prostě přijďte a postavte se společně. Nemusíte se objímat, nemusíte si podávat ruce a nemusíte se líbat, i když to všichni ostatní chtěli.“

Wurz tvrdil, že obrázek s Verstappenem a Russellem vedle sebe je „signálem“, že jezdci jsou jednotní, pokud jde o jejich obavy na trati. Na druhou stranu zdůraznil, že GPDA nemá v úmyslu působit jako prostředník, který by hádku urovnal.

„Nemám to v úmyslu, musí to udělat sami. Jsou na to dostatečně zralí, třeba to v zimě udělají. Viděl jsem se tady pouze ve své pozici v rámci GPDA.“

„Kdyby mě někdo požádal, tak bych to samozřejmě udělal. Ale i tak je teď příliš brzy na to, abychom zasahovali. Považoval jsem za důležité, aby si především oba uvědomili, že GPDA chce ukázat okolnímu světu, že jsme jednotní.“

„Navzdory všemu jsme jednotní. Ale přichází čas, kdy musíme vyslat signál: respektujeme se navzájem, kvůli fanouškům i bezpečnosti. A o tom už není třeba diskutovat. Ani z jedné strany.“