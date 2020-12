Verstappen a jeho tým nelituje, že se v roce 2014 nespojil s Mercedesem

O svém rozhodnutí, jakou cestou se vydat do formule 1, promluvil v novém dokumentu 'Whatever It Takes', který vysílá nizozemská televize Ziggo Sport.

Dokument popisuje setkání, která měl Verstappen se svým manažerským týmem při Velké ceně Německa 2014 nejprve s Red Bullem a následně se zástupci Mercedesu.

Po schůzce s poradcem Red Bullu pro motorsport Helmutem Markem v motorhomu týmu na Hockenheimu byl Verstappenův tým osloven šéfem Mercedesu Totem Wolffem a Nikim Laudou, kteří je pozvali na další jednání.

Red Bull Verstappenovi nabídl pro sezónu 2015 závodní sedačku ve svém juniorském týmu Toro Rosso, zatímco Mercedes měl pro další rok již smlouvu s Lewisem Hamiltonem a Nicem Rosbergem. Verstappen by tak mohl být u Mercedesu pouze rezervním jezdcem, nebo by mu německá automobilka zaplatila jednu sezónu v šampionátu GP2 (dnešní formuli 2).

Verstappen se nakonec v roce 2015 objevil v sedačce Toro Rosso, ze které o rok a půl později zamířil do Red Bullu. Verstappenův manažer Raymond Vermeulen a otec Jos Verstappen stále věří, že se rozhodli správně, ačkoliv Mercedes od začátku hybridní éry v roce 2014 ovládl všechna hodnocení jezdců i Poháru konstruktérů.

„Ne, myslím, že jsme v tu chvíli udělali správné rozhodnutí,“ řekl Vermeulen na dotaz Autosportu, zda nyní s odstupem času lituje svého rozhodnutí spojit Verstappena s Red Bullem.

„Všichni tři (Max, Jos a Vermeulen) stále plně podporujeme toto rozhodnutí. Myslím, že v Red Bullu byl Max pod skvělým vedením a získal také skvělou přípravu pro svůj debut ve F1. Jsme v Red Bullu a cítíme se tu dobře. To, co přinese budoucnost, je budoucnost. Zatím jsme ale velmi spokojeni s rozhodnutími, která jsme učinili.“

Jeho slova podporuje také Maxův otec a bývalý pilot F1 Jos Verstappen. „V té době jsme se všemi informacemi, které jsme měli, udělali správné rozhodnutí.“

Verstappen je nyní dlouhodobě Red Bullu zavázán. Jeho současná smlouva vyprší v roce 2022. Red Bull přitom po oznámení odchodu Hondy po sezóny 2021 nemá jisté, jaké motory bude následně používat. Vermeulen je však se současnou situací spokojen.

„V tu chvíli jsme udělali správné rozhodnutí. Budoucnost ukáže, zda bylo správné, všichni tři jej ale plně podporujeme. Vedení Red Bullu nás samozřejmě dobře informuje o tom, jak se věci mají, jakým směrem se chtějí vydat a také jaké jsou jejich cíle. Ten proces probíhá,“ popisuje Vermeulen.

„V první řadě nás čeká nádherná sezóna s Hondou. Jsme velmi pozitivně naladěni ohledně motoru pro příští rok. Také nás ale velmi zajímá, co se stane od sezóny 2022. Jsou v tomto ohledu vůči Maxovi velmi otevření. Trpělivě čekáme a máme veškerou důvěru v to, že to dospěje k úspěšnému závěru.“

Podle Jose Verstappena nemá smysl být deprimovaný z toho, že se jeho syn zatím v Red Bullu nestal mistrem světa.

„Myslím, že je to možná občas více frustrující pro mě než pro Maxe, nebo je to možná stejně. Max z toho ale samozřejmě musí vytěžit maximum. Jsme v Red Bullu a víme, co máme dělat. Jak Max dříve řekl, můžete být frustrovaný, ale vůbec vám to nepomůže,“ řekl Jos Verstappen.

„Všichni chceme, aby Max bojoval o mistrovský titul, je ale hezké pracovat na tom cíli společně. Je v tom i určitá krása. Doufejme, že v tom uspějeme příští rok s Red Bullem.“