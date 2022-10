Verstappen a Horner potvrdili bojkot Sky Sports

Red Bull v Mexiku bojkotoval Sky Sports. Vadily mu komentáře z USA.

Před závodem se objevily informace, že se Max Verstappen rozhodl v Mexiku bojkotovat Sky Sports. Verstappenův krok přišel poté, co známý reportér stanice Ted Kravitz při Velké ceně Spojených států minulý týden naznačil, že Lewis Hamilton byl okraden v roce 2021 o titul mistra světa.

Kromě Verstappena bojkotoval britskou televizi i její italskou a německou mutaci celý Red Bull.

„Nemá to nic společného s tímto víkendem,“ řekl Verstappen na tiskové konferenci po závodě. „Ale letos to bylo neustále takové jakoby rýpání, neúcta. Zejména jedna konkrétní osoba. V jednu chvíli toho bylo dost, neakceptuji to.“

Verstappenovi vadí, že se i na konci letošní sezóny stále řeší loňské Abú Dhabí. „Nemůžete žít v minulosti. Musíte prostě jít dál.“

Sky viní z toho, že na sociálních sítích vyvolalo nepřátelství vůči jeho týmu. „V současné době jsou sociální média velmi toxickým místem, a pokud se takhle neustále chováte v přímém přenosu, tak to jen zhoršujete, místo toho abyste se snažili, aby to ve světě bylo lepší. Neustále mě znevažujete. A v jednu chvíli jsem to už přestal tolerovat. Proto jsem se rozhodl přestat odpovídat.“

„Myslím, že je to tím, že je tento sport populárnější, takže se na něj dívá více lidí, a proto i více lidí píše komentáře. Tak to je. Není skvělé, že se takové věci mohou psát.“

„Doufám, že se nám podaří vymyslet nějaký algoritmus, který lidem zabrání, aby byli bojovníky s klávesnicí. Takoví lidé za vámi nikdy nepřijdou a neřeknou vám tyhle věci přímo do očí, prostě jen sedí doma u stolu nebo čehokoli jiného, jsou naštvaní, frustrovaní a mohou si psát, co chtějí, protože jim to platforma umožňuje. To může být pro některé lidi opravdu škodlivé a zraňující a tak by to být nemělo.“

Šéf týmu Red Bull Christian Horner uvedl, že bojkot týmu nebude po tomto víkendu pokračovat. Potvrdil, že důvodem byly komentáře, které zazněly ve vysílání Sky Sports během Grand Prix USA.

„Byli jsme samozřejmě zklamáni řadou urážlivých komentářů, které zazněly na Sky,“ řekl Horner. „Proto jsme měli pocit, že si tento víkend prostě dáme pauzu a že by to Sky neuškodilo, kdybychom si tento víkend dali pauzu.“

„V komentářích musí být rovnováha. Některé komentáře jsou vynikající, ale někdy se vytváří příliš mnoho senzací. A my jako tým držíme při sobě.“

Red Bull podle něj vysvětlil Sky své obavy. „Velmi jasně jsme řekli, že to není jen Sky UK, ale všechny kanály Sky – Německo a Itálie. Bylo to jen pro tento víkend a bylo to jen proto, abychom projevili naši nespokojenost s občas poněkud méně nestrannými komentáři nebo obviněními, která se někdy objevují, protože se zdá, že televize jde stále více po senzacích.“