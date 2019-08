Verstappen a Hamilton v jednom týmu? Nemám s tím problém, říká Hamilton

Max Verstappen uvedl, že Hamilton nebyl nikdy pod skutečným tlakem od svého týmového kolegy.

Mohli by se Max Verstappen a Lewis Hamilton stát někdy týmovými kolegy? Zatím to vypadá spíše nepravděpodobně, ale formule 1 někdy přináší zajímavé příběhy. Lewis Hamilton by s tím prý neměl problém.

„Neměl bych žádný problém. Nevím, jak by tato dynamika fungovala pro tým. Neříkám, že by to fungovalo, nebo nefungovalo,“ řekl Hamilton pro Associated Press.

„Vidím pozitiva a potenciální negativa. Je zřejmé, že vždy existují pozitiva a negativa u různých lidí, se kterými nakonec pracujete, ale nemám na to žádný názor.“

„Lidé nyní píšou příběhy o tom, že máme různá auta a to je jediný důvod, proč jsem rychlejší. Dalo by mi to příležitost ukázat, že tomu tak není.“

