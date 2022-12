Verstappen a Hamilton se nikdy nebavili o Abú Dhabí 2021

Max Verstappen přiznal, že se s Lewisem Hamiltonem nikdy nebavil o kontroverzním finále sezóny 2021.

„Ne,“ odpověděl Max v rozhovoru pro Auto Motor und Sport na otázku, zda se s Hamiltonem někdy bavil o Abú Dhabí 2021. „Sezona skončila a je to za námi.“

V loňské sezóně se bojovalo do poslední zatáčky. Red Bull se poměrně dlouho a intenzivně věnoval vývoji aktuálního vozu. Letos přesto dokázal uspět znovu a to navíc s pohodlným náskokem.

„To jen dokazuje, jak jsou naši inženýři efektivní. Na loňském voze pracovali dlouhou dobu, a přesto se již soustředili na vůz pro rok 2022. Samozřejmě nad námi, stejně jako nad každým jiným týmem, visel otazník. Údaje z aerodynamického tunelu byly slibné. Neměli jsme však žádné reference a nevěděli jsme, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními. Když jsme s vozem poprvé vyjeli na trať, fungoval hned dobře. Samozřejmě byl o něco těžší.“

Vůz Red Bullu byl podle odhadu až o 20 kg těžší, než je minimální hmotnost stanovená pravidly. Jezdci tomu museli uzpůsobit svůj jízdní styl.

„Většina hmotnosti byla na přední nápravě. To způsobilo přirozenou nedotáčivost vozu. V prvních závodech pro mě bylo těžké se s autem sžít a věřit mu v kvalifikaci. Když jsem přijel do první zatáčky, nevěděl jsem, jestli se přední kola nezablokují. Trvalo mi několik závodů, než jsem se přizpůsobil. Auto se postupně odlehčilo. To zlepšilo rovnováhu.“

V příštím roce se pravidla tolik nemění, ale Red Bull bude moci aerodynamický tunel využívat méně než soupeři – minimálně půl roku kvůli vítězství v šampionátu a celý rok pak také jako trest za překročení rozpočtového stropu.

„Bude nás to bolet. Jsem však přesvědčen, že můj tým to zvládne a že budeme mít dobrý začátek sezóny. Víme, kde začít a na čem pracovat. Kdybychom nevěděli, kterým směrem se vydat, byl by to ještě větší problém. V průběhu roku zjistíme, jak moc vlastně trpíme. Naše auto bylo konkurenceschopné. Pokud si udržíme tempo, mělo by to být v pořádku.“

Verstappen má s Red Bullem smlouvu do roku 2028. Uvidíme ho někdy v jiném týmu?

„Alespoň v tuto chvíli to není v plánu. Na konci smlouvy mi bude 31 let. Potom nevím, jestli budu pokračovat, nebo ne. Je ještě hodně času. Záleží také na tom, jak budeme v roce 2028 konkurenceschopní. Pokud budeme do té doby konkurenceschopní, bylo by hloupé skončit.“

Až Verstappen ve F1 skončí, nechce současně s tím skončit také se závoděním. Mohli bychom ho pak vidět jinde.

„Vytrvalostní závody. Zatím nevím, ve kterém autě. Čekám, až se pořádně rozjedou hypercary – uvidíme, co se tam stane s různými výrobci.“

Le Mans Verstappena láká. „Je to závod, který bych jednou rád absolvoval. Ale ne teď.“