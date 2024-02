Verstappen a Alpine a mlha mezi nimi. Rozložení sil je před prvním závod nejasné

Můžeme zde zopakovat seznam nejrychlejších časů z testů v Bahrajnu, ale nemá to žádný smysl. Například McLaren ani v Bahrajnu neměl dvě nejměkčí sady pneumatik. Je více než jasné, že týmy jezdily s omezeným výkonem motoru.

Co testy ukázaly? Jistou získáme až v prvních závodech sezóny. Viděli jsme ale poměrně solidní spolehlivost. Některé týmy měly problémy, ale nikdo nepřišel o velkou část dne. Snad poprvé v historii se stalo, že se žádný tým nepostaral o červené vlajky. Na trati zastavil jen Alex Albon, ale Williams dokázal problém rychle vyřešit a maršálové si vystačili s krátkými žlutými vlajkami.

Dalším faktem je, že vozy nepochybně zrychlily – a to výrazně. Nemůže za to vývoj pohonných jednotek, protože ten je zmrazen (i to pomáhá spolehlivosti), ale vývoj přítlaku. Vozy tak zrychlily především v zatáčkách.

Na prvním místě má být Max Verstappen. Bude v sobotu a nejspíše už i v pátek favoritem na vítězství. Na opačném konci nemá být Haas, jak se očekávalo, ale Alpine. Francouzi mají handicap v podobě nižšího výkonu své pohonné jednotky. Vloni se debatovalo o tom, že by se Alpine v tomto ohledu nějak pomohlo. Francouzi ale nakonec své snahy vzdali.

Dobrý ale není ani letošní vůz. Alpine tak bude muset zřejmě přehodnotit své plány. Gasly snil o vítězství v závodě, nyní to spíše vypadá, že vítězstvím bude zisk bodů.

Naopak Haas dosáhl zlepšení – minimálně v práci s pneumatikami, se kterými měl vloni obrovské problémy, takže i když se jeho jezdci občas kvalifikovali na skvělé pozice, v závodě pak zažili efekt „padajícího kamene“.

Zlepšení práce s pneumatikami si pochvaluje také Ferrari. Také zde ale platí, že si musíme počkat na prvních několik závodů a na to, jak budou týmy s pneumatikami pracovat na různých tratích a za různých podmínek.

Obecně se očekává, že o pódia budou bojovat stejné týmy jako vloni – tedy za Red Bullem týmy Ferrari, Mercedes, McLaren a Aston Martin. V nejasném pořadí.

Situace se může měnit závod od závodu a také se sezónním vývojem. Ten bude letos v zákulisí trochu netradiční. Podle webu formu1a.uno už Ferrari pracuje na voze pro příští rok. Ne, nevzdali letošní sezónu. Vše souvisí s příchodem nových pravidel v roce 2026. Vývoj těchto nových vozů bude „rozmrazen a povolen“ od 1. ledna 2025. Poté budou chtít týmy věnovat drtivou většinu už tak omezených zdrojů na vývoj vozu pro rok 2026. Do Nového roku tak budou chtít s vývojem vozu pro rok 2025 co nejvíce pokročit.

Ale zpět k letošní sezóně. To, co píšeme výše, potvrzuje také šéf McLarenu. „Pole je tak těsné, že dnes můžete být druhý a zítra desátý. Všechno závisí na pár desetinách,“ řekl Andrea Stella pro Auto Motor und Sport.

Jediné, na čem se shodují některé týmy (Ferrari, Mercedes) je lepší ovladatelnost a řiditelnost nového vozu. Obecně to komentují slovy, že mají dobrou a stabilní platformu, takže se mohou soustředit na hledání přítlaku a tedy i na zmenšování ztráty na Red Bull.

To je sice pravda, ale jen částečně. Současné vozy jsou natolik citlivé, že vývojem můžete svou stabilní platformu opět rozhodit. Vždy ale platí, že je snadnější a rychlejší vyvíjet vůz, kterému rozumíte, než hledat příčiny toho, proč se nechová tak, jak jste očekávali.

Je jasné, že Verstappen bude mít náskok. Jak velký? Helmut Marko věří, že jsou to jen tři desetiny. Týmy ale mají tendenci svůj výkon podceňovat.

Záměrně mluvíme o Verstappenovi a ne Red Bullu. Úřadující mistr světa byl v testech o šest až sedm desetin rychlejší než jeho mexický kolega. Pérez přitom hraje o svou budoucnost. Na konci roku končí jeho smlouva. Na druhou stranu jsou zde Ricciardo, který jezdí za RB, nebo Carlos Sainz, který je bez smlouvy. A také Alex Albon. Jestli byl vloni Pérez pod tlakem, letos bude pod ještě větším.

Když už je řeč o Ricciardovi. Zatím to vypadá, že si za volantem Alph...týmu RB užije více legrace než vloni. Očekává se, že skokanem zimní přestávky může být právě tým RB. Ale nepůjde o takový „zázrak“, jako vloni předvedl Aston Martin.

Na název týmu (zkrácený) si stěžují čtenáři. Prý se jim plete s RB s Red Bullem. Zak Brown by patrně nesouhlasil. Tým označuje za Red Bull 2.0 kvůli prohlubující se spolupráci obou týmů. Ricciardo sám je opatrný a říká, že bude dobré, pokud budou pravidelně končit na bodech. Vloni skončil tým na bodech v 8 z 22 závodů, takže i to by byl významný posun.

Jak to bude se začneme dozvídat už tento týden. Kvalifikace začíná v pátek v 17:00.