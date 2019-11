Verschoor se po dramatickém souboji s Vipsem stal vítězem 66. ročníku GP Macaa

Vips si po startu sice pohlídal první pozici, za ním se však tvrdě bojovalo. O druhou pozici v prvních dvou zatáčkách, které se jedou na plný plyn, sváděl souboj letošní šampion FIA formule 3 Robert Shwartzman s Christianem Lundgaardem.

Shwartzman si v rychlé pravé zatáčce Mandarin škrtl o Lundgaardův vůz a poškodil si přední křídlo. Poškozený vůz ruský pilot odstavil hned v zatáčce Lisabon. V prvním kole byl tak vyřazen jeden z favoritů na vítězství.

Z třetí pozice startující Verschoor využil tohoto souboje k postupu na druhou pozici. Nejvíce však ze soubojů v prvním kole těžil vedoucí Vips, který měl už po prvním kole na čele náskok 1,8 sekundy.

O náskok však přišel krátce poté, když na trať vyjel safety car. Leonardo Pulcini nejprve při souboji o sedmé místo narazil v zatáčce Lisabon do bariéry z pneumatik a o pár sekund později skončil závod v sekci Esses po kontaktu s bariérou také pro Ferdinanda Habsburga.

Verschoor při restartu úspěšně zaútočil v zatáčce Lisabon na vedoucího Vipse. Estonec se i s pomocí systému DRS ve zbytku závodu pokusil vždy do zatáčky Lisabon zaútočit a získat vedení zpět, Verschoor, který nedávno skončil v juniorském programu Red Bullu, si však první příčku udržel až do cíle a při svém premiérovém startu v ulicích Macaa získal cenný triumf.

Stupně vítězů doplnil Logan Sargeant z týmu Carlin. Čtvrtou pozici v cíli obsadil junior Renaultu Lundgaard před Alessiem Lorandim. Ital přitom musel vynechat celou letošní sezónu kvůli roztržené šlaše v prstu.

Šestý dojel Callum Ilott. Brit v letošní sezóně závodí ve formuli 2, do nového vozu F3 přitom poprvé usedl až během víkendu. Kvůli zrušeným letům totiž nestihl možnost vyzkoušet si jízdu s vozem F3 na simulátoru.

Jeden z nejlepších výkonů v závodě předvedl Liam Lawson. Novozélanďan startoval do závodu až z 20. pozice a cílem projel na sedmém místě.

Po startu ze 17. pozice se stíhací jízdou na osmou příčku probojoval také Marcus Armstrong, když dojel před devátým Davidem Beckmannem a desátým Fredrikem Vestim.

Sophia Flörschová, která se do Macau vrátila po své těžké nehodě v loňském roce, kdy v zatáčce Lisabon ve vysoké rychlosti narazila do ochranného plotu a její vůz zastavil až náraz do kabiny fotografů, také letošní závod nedokončila, když musela kvůli technickému problému svůj vůz odstavit na rovince před zatáčkou Mandarin. Odtažení jejího vozu si vyžádalo aktivaci virtuálního safety caru.

Foto: FIA F3