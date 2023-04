Verschoor: Pokud jde o výsledky, věřím, že toho ještě hodně přijde

Exklusivní rozhovor s pilotem Van Amersfoort Racing.

Richard Verschoor jezdí ve formuli 2 již svou třetí sezónu. Debut absolvoval v roce 2021 se stájí MP Motorsport, se kterou strávil téměř celou juniorskou kariéru.

Loni se pak přesunul k Tridentu, kterému svými výkony pomohl k nejúspěšnější sezóně vůbec. Mohlo se tak zdát, že kariéra tohoto Holanďana je na vzestupu a mohl by se ho ujmout nějaký lepší tým. Verschoora však dlouhodobě trápí problémy s rozpočtem, proto byl nakonec rád, že mu šanci dal jeho domácí tým Van Amersfoort Racing, který má za sebou ve formuli 2 zatím jedinou sezónu a na své první úspěchy teprve čeká.

Mladý Holanďan se k motorsportu dostal tak, že mu táta v dětství koupil motokáru, ne však proto, že by doma chtěl mít slavného závodníka, ale proto, aby se svým synem mohl trávit více času.

„S motorsportem jsem začal, když mi bylo 9 let. Můj táta měl vlastní firmu a téměř jsem ho neviděl. Abychom trávili více času spolu, rozhodl se koupit motokáru. A tak to všechno začalo.“

Dále Verschoorova cesta do formule 2 vedla poměrně tradičně přes formuli 4, formuli Renault, GP3 i formuli 3.

„Nejvíc hrdý jsem na to, že tady letos mohu být. A kromě toho jsem také pyšný na svůj výkon ve Velké ceně Macaa, kde jsem zvítězil, protože ten byl vážně dobrý,“ připomíná své slavné vítězství v Macau 2019, tedy v jediném ročníku, kdy se v tamních uličkách proháněly aktuální vozy formule 3.

V F2 jezdí již třetím rokem, prošel si týmy MP Motorsport, Trident, a jeden závodní víkend odjel i s Charouzem. Jeho zkušenosti tak mohou být pro něho i pro jeho tým VAR letos velmi užitečné.

„V F2 máme velmi málo tréninků, takže si myslím, že je dobré, když znáte všechny tratě. Víte, jak pracovat s autem, které věci má rádo, které věci nemá rádo, vyznáte se v nastavení. Myslím, že to mi pomáhá a každý rok se jako závodník zlepšuji.“

Za svou kariéru byl Richard nejvíce na očích patrně loni, když jezdil u Tridentu. Ihned v prvním závodě dokázal týmu získat první vítězství ve formuli 2. Po skvělé strategické bitvě zvítězil i na Red Bull Ringu, vítězství mu však bylo následně odebráno pro nedostatek paliva v nádrži.

K tomu přidal několik pódiových umístění, včetně druhého místa v hlavním závodě v Džiddě nebo domácího pódia v Zandvoortu. Na druhou stranu tu obzvláště v první polovině sezóny byla dlouhá řada závodů, kdy byl vůz nekonkurenceschopný a Trident nedokázal získat ani bod.

„S Tridentem jsem byl jsem velmi spokojený. S těmi body, které nám sebrali v Rakousku, bychom byli šestí v šampionátu. Myslím, že to vypadalo trochu horší, než tomu bylo. Pro Trident to byla úžasná sezóna, když se podíváme na jejich předchozí roky. Měli jsme spolu velmi dobré vztahy a ukázali jsme, že mají dobré auto a skvělou partu lidí. A já jsem si práci s nimi opravdu užil.“

Sezónu 2022 zakončil dalším pódiovým umístěním v Abú Zabí, takže to vypadalo, že by mohla být jeho kariéra na vzestupu. Proto bylo poněkud překvapivé, když si pro svou třetí sezónu ve formuli 2 vybral stáj Van Amersfoort Racing, tedy tým který přišel do F2 teprve v roce 2022 a stále se ještě hledá.

„Šel jsem k nim, protože mají všechno, co potřebujete, abyste se stali vítězným týmem. Zmiňoval jsem to už, když jsem s nimi testoval v posezónních testech v Abú Zabí. A také mi udělali dobrou nabídku, protože nemám příliš vysoký rozpočet.“

Vidí výhodu i v tom, že jako Holanďan závodí v holandském týmu? „Je snadné s nimi komunikovat, to je výhoda. Ale i tak si před ostatními povídáme anglicky, takže si nemyslím, že je to nějaká obrovská výhoda. Ale je příjemné být obklopen lidmi z mé vlastní země.“

Letošní předsezónní testy vypadaly pro Verschoora a VAR velmi slibně a v první kvalifikaci sezóny se jim společně podařilo vybojovat třetí místo. Ale jak se začalo závodit, euforie poměrně rychle opadla a holandský pilot bojuje o body z konce pole.

„Zatím se sezónou nejsem moc spokojený. Ale spokojený jsem s našim pokrokem. Myslím, že teď opravdu víme, jakým směrem se vydat. Spokojen jsem i s lidmi, kteří se mnou pracují. Pokud jde o výsledky, věřím, že je toho ještě hodně, co teprve přijde. A myslím, že to v budoucnu dokážeme.“

A jaké si dává holandský závodník cíle pro letošní sezónu? „Být co nejlepším závodníkem, jakým můžu být. Nedělat žádné chyby, nebo alespoň co nejméně chyb bude možné. A samozřejmě doufám, že skončíme na předních příčkách.“