Verschoor: Na dlouhých jízdách musím ještě zapracovat

Verschoor zahájil své působení u VAR úspěšně. Včera zajel úplně nejrychlejší čas právě probíhajících předsezonních testů v Bahrajnu.

Richard Verschoor včera odpoledne překvapil, když dokázal zajet úplně nejrychlejší čas aktuálně probíhajících předsezonních testů v Bahrajnu. S časem 1:42,140 byl o 0,008 sekundy rychlejší než Victor Martins z ART. Že to nebyla jen náhoda ukázal již den předtím, kdy mu patřil druhý nejrychlejší čas. To možná naznačuje, že jeho letošní přechod do stáje Van Amersfoor Racing po poměrně úspěšné sezóně 2022 s Tridentem by vůbec nemusel být krokem zpět.

Verschoor si je ale vědom, že ještě plně nevyužívá potenciálu svého vozu Van Amersfoort Racing. Věří však, že jeho nový tým má správný přístup pro to, aby to do budoucna vyřešil.

„Ráno, když jsme zkoušeli závodní jízdy to bylo velmi těžké. Tam si stále ještě musíme najít svou cestu. Myslím, že rozhodně ještě máme na čem pracovat. Pocit na měkkých pneumatikách je velmi dobrý a líbí se mi, jak tým pracuje s autem a jak zvládáme určitě situace, ale stále je potřeba zapracovat na nějakých věcech, abychom získali celkový balík. Samozřejmě jsem rád, že jsem skončil na P1, ale ani jsem neměl jsem pocit, že jsem z auta dostal maximum, bylo to však dobré kolo."



Byl přechod Holanďana do VAR správným krokem? Předsezonní testy zatím naznačují, že ano.

Přizpůsobit se novému prostředí v týmu VAR prý nebylo pro Verschoora problém. Pomohla mu i sdílená kultura mezi ním a jeho krajany.

„Vždy je to trochu o tom poznat se navzájem. Lidi opravdu poznáte, když spolu prožíváte těžké chvíle, ale i ty dobré. Takže na to je potřeba ještě nějaký čas. Ale mám pocit, že od začátku, ještě než jsem podepsal, jsem se v týmu cítil velmi dobře. Pomáhá také, že jsme všichni Holanďané - většina z nich jsou Holanďané - takže se v týmu cítím dobře.“

Dnešní třetí den testů bude poslední příležitost k sběru dat, než se za 14 dní na stejném okruhu uskuteční prví závodní víkend sezóny 2023. V prvních dvou dnech týmy většinou během dopolední části zkoušely dlouhé jízdy, zatímco navečer, když trať vychladla přišly na řadu měkké pneumatiky a zkoušení kvalifikačních kol. A právě v kvalifikačních kolech sbíral Verschoor své nejrychlejší časy. Dlouhé jízdy jsou něco, v čem se Verschoor ještě trápí a na čem chce třetí den testů zapracovat.

„V tuto chvíli, po dvou testovacích dnech, bych řekl, že musím zapracovat na závodní rychlosti. Tam se ještě necítím úplně sebevědomě. Abych byl upřímný vypadá to dobře, ale zatím ještě nejsem úplně spokojený.“

„Fyzicky do dnes bude velmi náročný den, se dvěma dlouhými jízdami a možná jednou nebo dvěma krátkými jízdami, ale myslím, že to bude hlavně o těch dlouhých. Také se dnes budou trénovat starty a budeme zkoušet zastávky v boxech, takže nás čeká dlouhý den.“