Věříme, že máme dobré auto a naše motivace je obrovská, říká Horner

Red Bull představil letošní vůz, nebo spíše loňský model F1 s novým sponzorem a letošním zbarvením.

„Myslím, že rok 2021 se zapíše do historie jako jeden z nejlepších roků všech dob,“ řekl Christian Horner během prezentace.

„Chci tím říct, že si nepamatuji takový rok ve formuli 1, kdy by to bylo mezi dvěma jezdci tak těsné od prvního do posledního závodu. Naším úkolem je na to navázat. Teď máme na autě číslo 1 a našim úkolem je udržet ho na autě a obhájit s Maxem titul, což bude s úplně novými pravidly neuvěřitelně těžké.“

„Máme obrovskou konkurenci, ale motivace je obrovská a my se vezeme na vlně z loňského roku.“

Podle Hornera bude letos s ohledem na nová pravidla velmi důležitý sezónní vývoj.

„Vždy se můžete učit. Vždy se můžete zlepšovat, vždy se můžete poučit z předchozích zkušeností. S úplně novou sadou předpisů to bude všechno o vývoji. O tom, jak rychle se týmy vypořádají s tímto souborem nových pravidel, který je největší změnou za posledních pravděpodobně 30 až 40 let. Vývoj bude intenzivní a rychlý a samozřejmě s omezením nákladů musí být efektivní.“

Pokud jde o to, čeho chce tým v nadcházející sezóně dosáhnout, Horner doufá, že se mu nakonec podaří obhájit Verstappenův titul, ale přiznává, že s ohledem na nová pravidla panuje nejistota.

„Naším velkým cílem je navázat na to, čeho jsme dosáhli v loňském roce. Cílem je samozřejmě pokusit se udržet titul a velkou neznámou je, zda jsme s těmito pravidly něco nepřehlédli. Neukradl nám nějaký jiný tým náskok díky soustředění a úsilí, které jsme vynaložili v roce 2021? Věříme, že máme dobré auto. RB18 ožívá a vidět ho dnes je fantastické. Je to kombinace obrovského úsilí týmu a těším se, až ho uvidím na trati v zápřahu, protože s novou změnou pravidel se celá filozofie pravidel oproti loňsku změnila.“

„Znamená to, že každý jednotlivý komponent je letos úplně nový a vzhledem k tomu, že se jedná o vůz s ground efektem, který je navržen tak, aby snad usnadňoval předjíždění, aby se auta snáze sledovala, změnila se celá filozofie toho, jak tato auta navrhujeme. Je to strmá křivka učení, je to strmé pro všechny, a je to závod vývoje mezi prvním a posledním závodem.“