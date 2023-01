Věřím, že to FIA s omezením politických gest myslí dobře, říká Wolff

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa je potřeba počkat, jak nové pravidlo bude fungovat v praxi.

Mezinárodní automobilová federace krátce před Vánocemi oznámila, že od nové sezony omezí propagaci politických, náboženských a osobních postojů ze strany jezdců během závodních víkendů.

Neznamená to však, že by jezdci tohoto práva zcela pozbyli – své názory stále mohou při velkých cenách vyjadřovat, ale potřebují k tomu speciální povolení od FIA.

K úpravě pravidel se po Zaku Brownovi či prezidentovi FIA Muhammadovi bin Sulajimovi nyní vyjádřil i šéf týmu Mercedes Toto Wolff, podle něhož není zpřísnění regulí dramatické.

„Musíme zjistit, jak to skutečně bude fungovat,“ citoval Wolffa Autosport. „Chápeme, že sport je tu od toho, aby nedělal politiku, ale naopak spojoval.“

„Nepochybuji o tom, že to Mohammed a FIA myslí dobře a že chtějí, aby dosáhli správných věcí. Jde jen o to sladit to s jezdci, kteří byli v minulosti otevřenější,“ myslí si Wolff, který tím jistě naráží i na „svého“ jezdce z Mercedesu Lewise Hamiltona

„Pokaždé, když Mohammed mluvil s Lewisem nebo naopak, skončilo to pozitivní diskuzí. Nepochybuji tedy o tom, že jakmile si lidé sednou ke společnému stolu, nebudou se věci jevit tak ostře, jak to možná vypadá nyní.“