Věřím, že se Sainz bude ve Williamsu cítit jako doma, tvrdí Vasseur

Krátce po včerejším oznámení Williamsu, ve kterém byl potvrzen příchod Carlose Sainze, vydalo tiskovou zprávu také Ferrari, tedy dosluhující zaměstnavatel španělského jezdce.

„Jsem rád, že se Carlos od příští sezony připojí k Williamsu. Je to tým s velkou historií a tradicí, který založil osvícený muž s ambiciózní vizí, takže vím, že se v něm Carlos bude cítit jako doma,“ uvedl šéf Ferrari Frédéric Vasseur, který nemá obavy, že by Sainz po zajištění sedačky u Williamsu do konce letošní sezony již pro Scuderii nepodával maximální výkony.

„Jamese (Vowlese, šéfa Williamsu, pozn. red.) si velmi vážím a jsem si jistý, že Carlos bude pro jeho tým cenným přínosem. Prozatím je však Carlos stále jezdcem Ferrari ve a zbývajících deseti závodech budeme všichni společně tvrdě pracovat, a to až do posledního kola závěrečného závodu,“ podotkl Francouz.