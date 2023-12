Věřím, že máme nejsilnější jezdeckou dvojici na startovním roštu, říká Zak Brown

Zak Brown napsal dlouhý dopis, který adresoval nejen zaměstnancům týmu ale především fanouškům.

McLaren má za sebou poměrně úspěšnou sezónu. Na začátku to tak ale nevypadalo. Vylepšení v průběhu sezóny ale dostaly tým do boje o pódia.

„Uznání si zaslouží Max Verstappen, který v roce 2023 překonal všechny rekordy v dominanci, jakou už asi nikdy neuvidíme,“ napsal Brown.

„Když v Maďarsku tým Red Bull Racing překonal dlouholetý rekord McLarenu z roku 1988 (a vyhrál dvanáctou velkou cenu v řadě), bylo příznačné, že jsme se mohli podělit o stupně vítězů a oslavit jejich úspěch – navzdory Landově drobné nehodě s trofejí!“

„Po celý rok probíhal mezi ostatními závodníky napínavý souboj, který nadchl fanoušky formule 1 po celém světě. Bylo také skvělé vidět našeho bývalého jezdce a dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa, jak dokazuje, že ve 42 letech není věk překážkou úspěchu – v prvních osmi závodech získal šest pódií.“

„Mercedes, Ferrari a Aston Martin nám to neusnadňovaly, ale my jsme v každém závodě tlačili na pilu v každém kole, což vyústilo v napínavý závěr, kdy se o konečném umístění v Poháru konstruktérů rozhodovalo až v posledním závodě sezony.“

Vrcholem sezóny byla domácí grand prix

„V roce 2023 jsme chtěli pravidelně bojovat o stupně vítězů a celkově skončit maximálně na čtvrtém místě. Přestože se nám tento cíl podařilo splnit, realita je taková, že jsme se z devátého nejrychlejšího týmu stali na konci roku pravděpodobně druhým nejrychlejším.“

Novým šéfem týmu se stal Andrea Stella. Brown ocenil jeho vedení, které „dokázalo zorganizovat tak fenomenální obrat.“

„Andrea odvedl vynikající práci nejen v kultuře, kterou ve společnosti McLaren vytvořil, ale i ve způsobu, jakým posílil postavení lidí. Je to velmi odhodlaný a inspirativní lídr.“

„Osobním vrcholem letošního roku pro mě byl náš domácí závod v Silverstonu, kdy se Lando na startu dostal do vedení a Oscar ho těsně následoval. Slyšet, jak britští fanoušci jásají na tribunách, byl opravdu mrazivý okamžik. Lando byl v roce 2023 na vrcholu svých sil, předváděl ohromné tempo a skvělé závodní umění. Často je na sebe tvrdý, když udělá chybu, ale jeho sedm umístění na stupních vítězů svědčí o jeho rychlosti a odhodlání. Jeho první vítězství je už za rohem.“

„Věřím, že máme nejsilnější jezdeckou dvojici na startovním roštu formule 1. Mnozí se shodují, že Oscar byl ve své nováčkovské sezóně zjevením a už ukázal, že je schopen bojovat v popředí s takovými jezdci, jako jsou Lewis Hamilton a Max Verstappen. Byla škoda, že kvůli načasování safety caru nedosáhl na pódium v Silverstonu, ale získal ho v Suzuce před skvělým vítězstvím v katarském sprintu, což v obou případech dokazuje, že je výjimečným talentem. Díky nové smlouvě, která s námi Oscara pojí až do konce roku 2026, nepochybuji o tom, že s přibývajícími zkušenostmi bude i nadále ohromovat.“

„Vítězství ve sprintu v Kataru bylo jedním ze dvou úspěchů týmu v tomto výjimečném roce. Kromě Oscarova triumfu si náš tým v nedělním závodě – v nesnesitelně horkých podmínkách – připsal vlastní světový rekord. Nesmírné uznání si zaslouží náš pracovitý a šikovný tým, který dokázal u Landa provést zastávku za neuvěřitelných 1,8 sekundy.“

„Ačkoli největší pozornost médií a fanoušků si získávají jezdci, byla to připomínka intenzivní úrovně týmové práce, která funguje v celé naší organizaci, protože k tomuto světovému rekordu přispělo více oddělení a disciplín našeho závodního týmu.“

„V roce 2024 se kalendář rozšíří na 24 závodů. Především bude skvělé vrátit se do Imoly rok po ničivých záplavách, které loni na jaře zasáhly region Emilia-Romagna a vedly ke zrušení závodu. Vítaný bude také návrat do Šanghaje, kde se poprvé od vypuknutí pandemie COVID-19 podíváme do Číny.“

„Myslím, že 24 závodů se mi zdá optimálních, ale souhlasím také s návrhem generálního ředitele Formule 1 Stefana Dominicaliho, aby byl kalendář oživen rotací některých míst. Jak Stefano navrhl, omezená rotace by mohla pomoci s poptávkou promotérů, kteří mají zájem o pořádání závodu, a zároveň by poskytla fanouškům v různých částech světa příležitost zažít formuli 1.“

„Formule 1 pod vlastnictvím společnosti Liberty Media nadále vzkvétá díky jejímu silnému vedení a dynamické vizi. Jsme svědky toho, jak se tento sport nadále stává přívětivějším pro fanoušky, což má za následek přímý nárůst rekordní návštěvnosti a televizní sledovanosti. Řada promotérů zaznamenala během tří dnů pořádání velké ceny návštěvnost přesahující 400 000 diváků, což je fenomenální ukazatel popularity tohoto sportu. Nový hollywoodský film, který se v této a příští sezóně natáčí souběžně se skutečnými závody formule 1, je skvělým příkladem atraktivity tohoto sportu a přivede ho k novým divákům.“

„Bylo skvělé, že se v kalendáři objevily tři úspěšné závody ve Spojených státech, přičemž Las Vegas se připojilo ke dvěma dalším podnikům v Miami a Austinu. Všechny tři závody mají jedinečný a osobitý charakter, a přestože se během čtvrtečního večerního tréninku vyskytly počáteční problémy, závodní víkend ve Vegas byl nakonec velmi úspěšný. Závod byl pravděpodobně jedním z nejnapínavějších v sezóně a nebylo pochyb o tom, že vozy vypadaly naprosto úchvatně, když se řítily po Stripu rychlostí přes 200 mil v hodině.“

Významné investice

„Když už mluvíme o budoucnosti, máme se na co těšit, a to jak v roce 2024, tak i v následujících letech. Významné nedávné investice do naší infrastruktury, včetně nového aerodynamického tunelu, simulátoru nové generace a modernizované výrobní jednotky, pomohou urychlit naši cestu zpět na přední příčky. Navíc k nám v lednu nastoupí noví vedoucí pracovníci – Rob Marshall a David Sanchez, kteří by v kombinaci s našim již tak skvělým týmem měli zajistit, že do roku 2024 vykročíme správnou nohou.“

„Naše nedávná dohoda s Mercedes-AMG High Performance Power Trains nám navíc umožňuje pokračovat ve využívání jejich pohonných jednotek do roku 2030 i po zavedení nových pravidel v roce 2026.“