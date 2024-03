Věřím, že díky vývoji náskok konkurentů snížíme, tvrdí Krack

Aston Martin prožil v Bahrajnu rozpačitý vstup do nové sezony. Jeho šéf Mike Krack nicméně věří, že tým ze Silverstone ztrátu na své nejbližší konkurenty sníží.

Zatímco vloni v Bahrajnu pozitivně Aston Martin překvapil, když zásluhou Fernanda Alonsa oslavil třetí místo, které šestou pozicí tehdy podpořil Lance Stroll, letos stáj ze Silverstone na tyto výsledky nenavázala.

I když se Alonso dokázal kvalifikovat jako šestý, v závodě se Španěl propadl na devátou příčku. Ještě o místo níže GP Bahrajnu dokončil Stroll.

Aston Martin tak potvrdil prognózy z testů, které mu mezi týmy přisuzovaly pátou příčku.

Šéf stáje Mike Krack nicméně věří, že by se pozice Astonu Martin mohla brzy zlepšit, vzhledem k tomu, že už pro nadcházející GP Saúdské Arábie tým chystá nasadit novinky.

„Vidíme, že se náš vývoj vyvíjí povzbudivě, takže to mi dodává sebevědomí. Pro Džiddu budeme mít nějaké novinky, abychom vůz posunuli. A pokud se Fernandovi opět podaří v kvalifikaci zajet takové kolo jako minule, tak se můžeme dostat více dopředu,“ uvedl Krack, kterého cituje Autosport.

GP Bahrajnu proběhla ve stylu velké dominance Red Bullu, který zvítězil s více než 25sekundovým náskokem před nejbližší konkurencí. Na dotaz, zda se ostatní týmy dokáží rakouskému týmu do konce sezony přiblížit, Krack odpověděl:

„To nedokážu předpovědět. Faktem ale je, že máme celkem 24 závodů. Vloni jsme viděli, že je možné se posunout. Neřekl bych proto, že bychom měli hned vypínat televizi.“

„Myslím, že každý bude tlačit na pilu, jak jen to půjde. My momentálně nebojujeme s Red Bullem, snažíme se bojovat s vozy, které jsou před námi, což byl o víkendu McLaren a Mercedes. To je první mezera, kterou musíme zmenšit,“ vyzval Lucemburčan.