Věřím, že by si lidé z McLarenu přáli, aby měli Rona Dennise zpět, říká Eddie Jordan

Podle Eddieho Jordana, bývalého majitele stáje F1, by na tom byl současný McLaren lépe, pokud by v jeho vedení stále působil Ron Dennis.

Ron Dennis se do dějin F1 zapsal jako jeden z nejúspěšnějších týmových šéfů. V čele McLarenu stál od začátku 80. let více než 35 let. Za tu dobu s britskou stájí oslavil 10 jezdeckých a sedm týmových titulů.

Bývalý majitel týmu F1 Eddie Jordan nyní prohlásil, že by v součásné době trápící se McLaren uvítal, pokud by měl svého starého šéfa zpět.

„Ron byl perfekcionista, že? Měl všechno naplánované. Chtěl Ayrtona Sennu, chtěl Alaina Prosta...,“ řekl Jordan v podcastu Formula for Success.

„Abych byl spravedlivý, všichni jsme si z Rona trochu utahovali, a to kvůli jeho klinickému přístupu. Vsadím se ale, že by si (lidé z McLarenu, pozn. red.) přáli, aby se vrátil,“ je přesvědčen Jordan.

McLaren již dávno není obávaným týmem. Pryč jsou časy, kdy patřil k nejlepším týmům F1. Za posledních deset let stáj z Wokingu vybojovala jedinou výhru, o kterou se předloni v Monze postaral Daniel Ricciardo.

„McLaren teď není ani zdaleka tam, kde byl. Lidé mohou říkat, co chtějí, ale Ron Dennis byl prostě fantasticky oddaný svému týmu,“ dodal irský obchodník.