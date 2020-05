Vergne nechápe vyhození Abta z Audi

Audi potvrdilo, že byl Daniel Abt vyhozen z týmu poté, co se ukázalo, že ve virtuálním závodě v Berlíně nechal za sebe jet profesionálního esportového jezdce Lorenze Hoerzinga.

Podle Audi „incident, který se odehrál během Race at Home Challenge sim racing série nebyla chyba, ale vědomé rozhodnutí jít proti pravidlům.“

Bývalý jezdec formule 1 a dvojnásobný šampion formule E Jean-Eric Vergne jen nevěřícně kroutí hlavou. Podle něj byl krok Audi přehnaný a pokud už chce někdo brát virtuální závody vážně, měla by o sedačku přijít značná část skutečného startovního pole ve formuli E.

„Je to hra, která by měla být brána vážně, ale je to HRA,“ uvedl Vergne na sociálních sítích. „A co všichni jezdci, kteří úmyslně bourali? Kdyby to byla realita, pravděpodobně by jim byla odebrána jejich licence.“

„Nedokončil jsem téměř žádný závod kvůli chování sportovců a jezdců, kteří mě používali jako brzdy.“

Někteří z dalších jezdců se rozhodli, že s virtuálními závody končí. James Calado z Jaguaru napsal: „Už žádné streamování, promiňte chlapci.“ Podobně to vidí také Antonio Felix da Costa: „Myslím, že streamování pro mě skončilo.“

Foto: Formule E