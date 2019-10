Vergne: Formule E by pro Hamiltona byla logickým krokem

Ve svém příspěvku na instagramu v tomto týdnu Lewis Hamilton apeloval na své fanoušky, které nabádal k větší péči o životní prostředí a globální klima. Podle pětinásobného mistra světa formule 1 může každý zmenšit svůj dopad na planetu, a to prý na příklad změnou svého jídelníčku. Sám Hamilton propaguje veganství.

Na Hamiltonova slova zareagoval úřadující šampion formule E Jean-Éric Vergne z týmu DS Techeetah, který s Britem musí „kompletně souhlasit“.

„Upřímně, ještě před dvěma lety bych nesouhlasil. Dnes mám ale o těchto věcech větší povědomí, a to i díky lidem, jako je on (Hamilton) a také díky velkému množství dalších sportovců z celého světa, kteří říkají to samé,“ řekl Vergne pro motorsport.com.

„Stoprocentně s Lewisem souhlasím a chci dosáhnout ještě větších úspěchů ve formuli E. Chci se k němu (Hamiltonovi) přidat a ukázat, že není jediným závodníkem, který prezentuje své názory.“

„Hamilton dokonce prodal svůj soukromý tryskáč. Je si velmi vědom problémů, kterým jako lidské bytosti čelíme. Pravděpodobně čelí kritice za to, že závodí s vozem se spalovacím motorem ve sportu, který produkuje mnohem větší hodnoty emisí, než kterékoliv jiné sportovní odvětví na zemi,“ řekl Francouz, který kromě formule E závodí také v evropské Le Mans Series pro tým G-Drive Racing.

„Proto si myslím, že by pro něj bylo logické přejít do formule E. Díky tomu by toho dělal více, než toho dělá v roli pouhého závodního jezdce. Stal by se něčím víc, než jen nejlepším jezdcem všech dob. Dokázal by totiž měnit mentalitu lidí a inspiroval by mladé generace,“ věří v možný Hamiltonův vliv Jean-Éric Vergne.

„Mladá generace totiž potřebuje vyrůstat s věcmi, které je my můžeme učit. To je to, co dělá Lewis.“

V budoucí angažmá Lewise Hamiltona ve formuli E možná doufá také Toto Wolff. V debutové sezóně v elektrickém šampionátu budou za „stříbrné šípy“ závodit Stoffel Vandoorne a Nyck de Vries.

Foto: Formula E