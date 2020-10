Velvyslanec při OSN si stěžuje na rasistické komentáře Verstappena

Velvyslanec Mongolska při OSN Lundeg Purevsuren si stěžoval Red Bullu, Astonu Martin a FIA kvůli „rasistickým a hanlivým“ komentářům Maxe Verstappena z tréninku na Grand Prix Portugalska.

Verstappen během druhého tréninku na okruhu Algarve boural s Lancem Strollem, který o něm nevěděl a zatočil do první zatáčky.

Verstappen se sice dokázal vrátit do boxů, ale po incidentu byl velmi naštvaný

„Ten za*** chlap je slepý? Co se s ním ku*** děje? Co to je za retarda. Mám poškození. Co to je za mongola.“

Právě zmínka o „Mongolovi“ naštvala některé fanoušky a také politiky. Jezdec Red Bullu později připustil, že slova, která zvolil, nejsou „správná“ a že „nikdy neměl v úmyslu někoho urazit“.

Mongolská vláda zaslala také dopisy řediteli Red Bullu Dietrichu Mateschitzovi i Tobiasovi Moersovi, který je generálním ředitelen hlavního sponzora Red Bullu – Astonu Martin

„Lituji použití rasistického a neetického jazyka na veřejnosti jezdcem Red Bullu Maxem Verstappenem během tréninku na Velkou ceny Portugalska v šampionátu formule 1 dne 23. října 2020,“ píše v dopise Purevsurena.

„Sport je na celém světě považován za symbol jednoty a jsem přesvědčen, že by ve sportu neměla existovat žádná forma rasové diskriminace.“

„Podporuji iniciativu proti rasismu formule 1 ‚Závodíme jako jeden‘, ale kvůli výše uvedenému incidentu pochybuji, že tato iniciativa odpovídá realitě.“

„Jsem si jistý, že aby se zabránilo opakování takového neetického chování ve sportu, přijme Mezinárodní automobilová federace (FIA) opatření proti jezdci Red Bullu Maxi Verstappenovi za jeho nepřijatelné chování při opakovaném používání rasistických a hanlivých výrazů vůči jakýmkoliv etnickým skupinám.“

Christian Horner pro BBC uvedl, že si s Verstappenem promluvil. Svého jezdce hájil tím, že slova byla pronesena pod vlivem emocí a nechtěl nikoho urazit.