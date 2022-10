Velmi těžká kvalifikace, hodnotí Hamilton

Mercedes se díky penalizacím posune z třetí do druhé řady na startovním roštu. Lewis Hamilton do Velké ceny USA formule 1 odstartuje z třetího místa před svým týmovým kolegou Georgem Russellem.

Jezdci Mercedesu vydělali na penalizacích Charlese Leclerca a Sergia Péreze, kteří klesli kvůli nasazení nových komponent pohonné jednotky.

Hamilton přitom za nejrychlejším Carlosem Sainzem z Ferrari zaostal o 591 tisícin sekundy, ačkoliv od kvalifikace očekával hodně.

„Byla to velmi těžká kvalifikace. Celý víkend jsem velmi optimistický, auto bylo dobré a všichni v továrně tvrdě pracovali, aby sem přivezli vylepšení, doufal jsem proto, že budeme mnohem blíže než jsme,“ řekl Hamilton.

„Nevím, jestli to bylo poklesem teplot nebo tím, že se zvedl vítr, ale v kvalifikaci bylo auto najednou horší na ovládání, takže bylo těžké poskládat dohromady celé kolo, hlavně v posledním sektoru.

„Myslím, že budeme schopni se držet aut vpředu, hlavně v zatáčkách. Mají ale jednoduše mnohem více rychlosti než my. Stále tvrdě tlačíme, je proto frustrující, že nestahujeme ztrátu na pole position, zítra do toho ale dáme všechno.“

Russell je spokojen

Ačkoliv na Sainze ztratil 632 tisícin sekundy, je George Russell s kvalifikací spokojen.

„Je to pro mě náročný víkend a ve všech ostatních částech víkendu jsem rychlostně ztrácel, takže jsem rád, že jsem v kvalifikaci na normálnější pozici,“ hodnotí Russell.

„Šest desetin od pole position je pro nás v sobotu menší ztráta než obvykle a přivezli jsme sem nějaká vylepšení, která fungují, takže jsem zvědav na to, co přinese zítřek. Bude to závod s vysokou degradací pneumatik a do hry vstoupí spousta různých strategií. Závod vyhrajeme nebo prohrajeme rozhodnutími, které učiníme.

„Budeme muset dynamicky reagovat. Ferrari včera (v pátek) vypadalo silně a v dlouhých jízdách jsme proti nim a Red Bullu vypadali dobře, takže se těším, co dokážeme z druhé řady.“