Velmi silně mi připadá, že dělají něco, co se nesmí, říká Jos Verstappen o Mercedesu

Max Verstappen ovládl Velkou cenu Mexika a navýšil náskok v šampionátu. Výsledek Red Bullu doplnil třetím místem Sergio Pérez.

Přišla Brazílie a výkon Hamiltona připomínal „souboj“ hypercarů s vozy GT v Le Mans.

Nový motor? Zadní křídlo? Tajný systém? Teorií se objevilo mnoho. Red Bull se snaží záhadu rozlousknout, ale zatím nemá nic konkrétního.

Jednou z věcí, o které se diskutovalo, byl možný pohyb Hamiltonova volantu. Brit to však odmítl. Prý šlo o malou vůli v jeho sloupku řízení, což byla vlastně závada a byla odstraněna.

„To není opotřebení, jak tvrdí Mercedes. Tomu nevěřím,“ řekl Jos Verstappen nizozemskému listu De Telegraaf.

„Jsem velmi zvědavý, co v Mercedesu dělají. Tak obrovský rozdíl v rychlosti mezi jednotlivými závody... to jsem v životě nezažil.“

„Opravdu si myslím, že by se tím FIA měla zabývat, stejně jako zadním křídlem. Volant je tu od toho, aby se zatáčelo doleva nebo doprava. Proč by se měl volant hýbat zepředu dozadu?“

Závěr Verstappena je jasný – Mercedes „dělá něco, co není dovoleno“.

„Ze záběrů je vidět, že něco není v pořádku. V Brazílii Hamiltonovi jeho trenérka něco vtiskla do rukou a pak se vrátil do auta a ponořil se do kokpitu. Celkově je to prostě divné. Max neměl šanci.“

„Velmi silně mi připadá, že dělají něco, co se nesmí. Rád prohraji, ale musí to být férovým způsobem. Samozřejmě se bojím Mercedesu. Max to vidí také tak a říká: ‚Jediné, co můžu udělat, je jet co nejtvrději‘“