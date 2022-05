Velmi náročná, ale skvělá trať, říká o Monaku Fittipaldi po zisku čtvrtého místa

„Jsem velmi spokojený s výsledkem, je to můj první závod v Monaku, takže čtvrté místo je skvělé,“ řekl pro F1sport. „Měli jsme dobrou rychlost, ale do zítra musíme ještě pracovat na vyvážení, takže tu určitě je ještě co zlepšovat. Ale za čtvrté místo jsou dobré body, také jsem docela spokojený a těším se na zítřejší závod.“

A jaký na něj udělala trať v Monaku dojem? „Je to velmi náročná trať po psychické i fyzické stránce, musel jsem být celou dobu velmi soustředěný. V milisekundě se dá velmi jednoduše udělat chyba a skončit v bariéře, protože jsme vždy blízko zdi.“



Foto: Getty Images / Foto: Getty Images /

„Nejdůležitější věc je minimalizovat chyby. Upřímně, v Monaku nemůžete udělat žádnou chybu. Takže žádné chyby a být tak rychlý, jak jen je to možné. Monako je velmi náročná, ale skvělá trať. Myslím, že se právě stalo jednou z mých oblíbených tratí. Miluju to tady. Můj první závod byl skvělý.“

V závodě sice nepředjížděl ani nebyl předjet, zezadu však na něj tlačil Vips.

„Ano tlak jsem pociťoval . Já a Vips jsme měli stejnou rychlost. Ale jinak jsem příliš tlaku necítil. Měli jsme dobrý závod, dobrou rychlost a v Monaku je náročné předjíždět.“