Velký talent přichází. Andrea Kimi Antonelli bude jezdit ve F2 za Premu

Italský závodní jezdec Andrea Kimi Antonelli byl oficiálně potvrzen jako jezdec formule 2. Jezdit bude za tým Prema a to hned ve F2.

Antonelli přeskočí F3 a bude rovnou závodit ve formuli 2. Už letos ho čeká test vozu. Antonelli je italským jezdcem, ale v současné době působí jako junior Mercedesu. A je to velký talent...

Vloni vyhrál 13 z 20 závodů italské F4. Vedle toho také 9 z 15 závodů série ADAC formule 4. V obou případech jezdil za Premu, jejíž barvy bude oblékat také ve F2.

Letos si vyzkoušel regionální formuli ve Spojených arabských emirátech a dopadlo to podobně jako jinde – vyhrál. Primárně ale jezdil opět za Premu v evropské regionální formuli – získal sice „jen“ 5 vítězství z 20 závodů, ale i to stačilo na celkové vítězství.

„Jsem velmi rád za tuto příležitost,“ řekl Antonelli. „Z Formule Regional do Formule 2 to bude obrovský skok. Jsem si vědom, že to bude velmi náročné, protože úroveň je tam opravdu vysoká. Bude to nové auto, pro mě i pro ostatní, ale i tak to bude těžké. Nechci klást velká očekávání, budu se snažit v testech naučit co nejvíce, abych byl připraven na první závod. Jsem rád, že budu pokračovat s Premou, protože jsem s nimi začal svou kariéru v monopostech a jsou mou druhou rodinou. Rád s nimi spolupracuji.“

Původ jména...

Andrea Kimi Antonelli se narodil 25. srpna 2006 v italské Bologni. Jeho jméno evokuje vazby na mistra světa z roku 2007 a to zejména v kontextu toho, že Kimi není zrovna typické italské jméno.

V roce 2006 už byl Kimi Räikkönen ve F1 etablovaný a závodil za McLaren. Souvislost mezi Icemanem a nadějným italským mladíkem je však zřejmě jen čistě náhodná.

„Ne, nesouvisí to s jezdcem F1. Byl to nápad otcova přítele. Chtěli mi dát cizí druhé jméno a rozhodli se pro Kimi, protože to znělo dobře,“ řekl Andrea Kimi Antonelli v rozhovoru pro livegp.it.

„Mým zdrojem inspirace bude vždy Ayrton Senna. Nikdy jsem ho neviděl naživo, ale viděl jsem jeho závody na YouTube a hned se mi zalíbil. Obdivuji na něm jeho způsob jízdy a schopnost jet na sto procent, i když auto nebylo nejlepší.“