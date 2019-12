Velký příběh Roberta Kubici: Z F1 odchází jeden z největších talentů minulého desetiletí

A więc stało się to na co czekaliśmy. Myślę, że nie tak długo, zanosiło się na to zwycięstwo od początku sezonu. Wielkie zwycięstwo dla Roberta Kubicy, znów bezbłędna jazda, dostroił się do niego zespół BMW Sauber, obrali właściwą taktykę. A jeszcze raz to powtórzmy, bo brzmi to po prostu wspaniale, pięknie i niewiarygodnie, ten kierowca jest zwycięzcą tego wyścigu, to tutaj przecież miał wielkiego pecha.