Velký přehled statistik sezóny 2024

Vítězství

Rekordní sezóna s 24 závody přinesla vítězství 7 jezdců, což je nejvíce od roku 2012, kdy vyhrálo 8 jezdců.

Letos poprvé v historii se ale stalo, že jsme viděli 7 jezdců s více než jedním vítězstvím.

První vítězství získali Lando Norris a Oscar Piastri. Je to poprvé od roku 2001, co v jedné sezóně získali své první vítězství ve F1 dva jezdci ze stejného týmu. V roce 2001 se to podařilo jezdcům Williamsu (Ralf Schumacher a Juan Pablo Montoya).

Nejmenší rozdíl v cíli závodu byl ve Spa. Hamilton vyhrál s náskokem 0,647 s. Největší byl v Zandvoortu, kde Lando Norris vyhrál s náskokem 22,896 s.