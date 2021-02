Velký návrat. Juan Manuel Correa bude jezdit ve F3 za tým ART

V roce 2019 závodil Juan Manuel Correa ve formuli 2 za český tým Charouz. Během víkendu ve Spa narazil do vozu Anthoina Huberta.

Francouzský jezdec zraněním podlehl. Correa měl poraněnou nohu a pár dní po nehodě bojoval o život poté, co u něj byl diagnostikován ARDS (syndrom akutní dechové tísně). Postupně se dostal z nejhoršího, odmítl amputaci nohy a podrobil se několika operacím. Následně ho čekala náročná rehabilitace.

Correa se postupně vrátil za volant závodních vozů ale jen virtuálně. Nyní ho čeká návrat na skutečnou závodní trať – podepsal s týmem ART Grand Prix.

Correa bude ve formuli 3 týmovým kolegou Frederia Vestiho a Alexandra Smoljara.

„Jsem nesmírně šťastný, že jsem zpět po tom, co jsem prožil,“ řekl Correa. „Jsem velmi vděčný ART Grand Prix. To, že věří ve mě a v můj návrat pro mě hodně znamená. F3 je přechodný rok. Mým snem je i nadále dosáhnout F1 a tohle je první krok v mém návratu.“

Correa si uvědomuje, že ho čeká spousta práce. „Rok a půl jsem nejezdil v autě. Před námi je velká křivka učení. Vstupuji do této sezóny s otevřenou myslí, nebudu na sebe tlačit. Budu dělat maximum, budu dělat to, co miluji a už to je vítězství.“