Velkou předností Verstappena je skvělé čtení závodů, tvrdí Red Bull

Red Bull chválí Maxe Verstappena za to, jakým způsobem dokáže číst závody.

Letošní výkony Maxe Verstappena jsou často až roboticky bezchybné. I díky tomu se 26letý Nizozemec po dvaceti odjetých závodech může chlubit bezprecedentní bilancí v podobě 17 výher a dvou druhých míst.

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera trojnásobný mistr světa těží i z toho, jakým způsobem dokáže reagovat na vývoj závodu. Zdá se, že má za každé situace všechno pod kontrolou.

„Řekl bych, že si každý během závodu řídí své tempo jiným způsobem. Max se každopádně stal velmi dobrým ve čtení závodů,“ prohlásil na adresu Verstappena Horner, kterého cituje Autosport.

„Prostě nepanikaří, pokud vidí, že je někdo rychlejší v prostředním sektoru či jinde. Bere to totiž jako hru na dlouhou trať. Má vnitřní jistotu a ví, jak na tom je,“ pokračoval boss Red Bullu.

Co se práce s pneumatikami týká, Horner si myslí, že Verstappen začal být v této oblasti dobrý někdy před čtyřmi lety, tedy v době, kdy F1 ještě dominoval Mercedes.

Svoji přednost Verstappen uplatnil i v posledním závodě na Interlagosu, tedy na trati, kde je degradace pneumatik nadprůměrná.

„Není to tady vůbec jednoduché. Nejde pouze o to bez větší snahy nechat auto v klidu najet do zatáčky. Musíte si dát opravdu záležet," dodal Horner.