Velké úpravy vozu pro příští rok nebudou omezeny rozpočtovým stropem, hlásí Mercedes

Mercedes chystá pro příští sezonu velké změny svého monopostu. Rozpočtový strop prý nebude při vývoji překážkou.

Kvůli existujícímu rozpočtovému limitu, který je v F1 zaveden od sezony 2021, a jehož hodnota se nyní pohybuje kolem částky 135 milionů dolarů za rok, mají týmy omezené možnosti, co se vývoje vozu týká.

Navzdory tomu nemá Mercedes obavy, že by kvůli finančnímu limitu nemohl pro nadcházející sezonu vyvinout vůz, který oproti tomu současnému dozná velkých změn. Podle šéfa stáje Tota Wolffa je to možné díky detailní analýze cash flow.

„V našem finančním oddělení jsme vytvořili velkou skupinu o 46 lidech, která sleduje dodržení limitu nákladů do posledního šroubku. Sleduje trend výdajů v průběhu celého roku a to, co děláme, je v podstatě přidělování zdrojů na různé projekty," vysvětlil Wolff, kterého cituje Autosport.

„Pod hranicí limitu jsme se drželi celý loňský rok, a stejně je tomu i letos. Stále jsme na dobré cestě,“ uvedl boss německé stáje.

„Dobré je, že se neustále učíme, co auto dělá. Pro příští rok dojde k zásadním konstrukčním změnám, ale není to tak, že bychom něco stavěli. Jde o to, že řadu věcí simulujeme, což se neměří penězi,“ dodal Wolff s tím, že jde hlavně o počítačové simulace CFD a práci ve větrném tunelu.