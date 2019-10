Velké týmy navrhovaly odklad změn na rok 2022

Příští týden by měly být představeny změny technických i dalších pravidel pro rok 2021. Christian Horner v Mexiku prozradil, že velké týmy navrhovaly odklad na rok 2022. Současné návrhy pravidel podle něj nejsou dostatečně zralé.

V roce 2021 by se však podle představ velkých týmů mohl zavést rozpočtový strop, který by částečně přibrzdil nekontrolované utrácení velkých týmů na vývoji pro revoluční rok. Je prý nereálné, že by se toto omezení dalo zavést už v roce 2020.

„Dalších 12 měsíců potřebných k rozvoji tohoto konceptu a přinesení něčeho, co funguje a možná řeší některé další problémy, jako je hmotnost, by bylo snad výhodnějším přístupem,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com.

S názorem šéfa Red Bullu souhlasil také Toto Wolff. „Jak řekl Christian, myslím si, že pravidla nejsou příliš zralá.“ Na dotaz, zda dojde k odkladu, reagoval Wolff: „Nemyslím si, že se to zastaví. Bylo jasně řečeno, že se to posouvá kupředu.“

Menší týmy nejsou jednotné. Šéf Racing Pointu řekl, že odklad je rozumná věc, ale šance, že se tak stane je podle něj malá. McLaren a Williams jsou naopak proti odkladu.

Foto: Getty Images / Mark Thompson