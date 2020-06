Velké týmy budou muset snížit počet zaměstnanců. Nejlépe na tom může být McLaren, odhaduje Marko

Do rozpočtového stropu se řada nákladů nepočítá, takže velké týmy budou i nadále utrácet celkově více než menší týmy. Na druhou stranu dojde k jistému přibrzdění bezhlavého utrácení a to navíc před sezónou 2022, která má přinést velké změny.

Zavedení rozpočtového stropu by mělo přinést také potřebu snížit počty zaměstnanců. Píšeme o „potřebě snížit počet“ a nikoliv o propouštění, protože například Ferrari už avizovalo, že zkoumá možnost vstoupit do jiné série. Na nový projekt by převedlo část lidí z F1.

Naopak McLaren už začal propouštět, i když v tomto případě to souvisí spíše se současnou krizí.

I přes výjimky platí pravidlo, že čím méně zaměstnanců tým má, tím více bude moci dát na vývoj. Na druhou stranu na zmíněný vývoj potřebujete lidi.

Ideální počet zaměstnanců se bude lišit tým od týmu. Například Haas si vystačí s menším počtem lidí, protože šasi mu staví Dallara a další díly nakupuje od Ferrari. Mercedes zase nemůže přes noc snížit počet lidí na 500, jako tomu je u Racing Pointu. A budoucí Aston Martin by si vůbec nepomohl, kdyby během pár týdnů nabral sto nových lidí.

Šéf Haasu Guenther Steiner věří, že v kombinaci s omezením vývoje v aerodynamickém tunelu, kdy méně úspěšné týmy dostanou více času, budou šance týmů vyrovnanější.

Otmar Szafnauer z Racing Pointu je spokojený: „Efektivita bude v budoucnu odměněna. Nyní se všichni potýkají s otázkou, kam investovat své peníze nejrozumnějším způsobem. Je to jako další disciplína,“ řekl pro Auto Motor und Sport.

Racing Point se vždy vyznačoval vysokou efektivitou. Dokázal získávat pěkné výsledky i s malým počtem zaměstnanců a nízkým rozpočtem.

Být horší může být lepší

Ferrari vidí v novém modelu slabou stránku. „Bylo by lepší spojit bonus pro použití aerodynamického tunelu s rozpočtem a nikoliv s pozicí v Poháru konstruktérů. Ti, kteří mají méně peněz, by měli mít možnost testovat více v aerodynamickém tunelu.“

„Na konci aktuální sezóny budou některé týmy zvažovat, zda není lepší skončit na devátém než osmém místě, aby získaly více času pro aerodynamický tunel při vývoji auta 2022.“

Je zřejmé, že menší týmy nebudou muset příliš propouštět. Naopak velké týmy mají přes 1000 lidí. Není jasné, kolika z nich se budou muset zbavit.

„Podle našich výpočtů už není více než 600 zaměstnanců efektivní,“ řekl Steiner. „Více lidí znamená více nápadů, ale v určitém okamžiku vám na implementaci těchto nápadů chybí peníze.“

Steiner podobné problémy řešit nemusí. Pro Haas pracuje 250 lidí.

Vítězem McLaren?

Podle Helmuta Marka by mohl být vítězem této bitvy McLaren. Nemusí propouštět tolik jako první tři týmy, ale má podobnou strukturu.

„Kromě toho může změnou motoru z Renaultu na Mercedes obejít některá pravidla homologace a zasáhnout v oblastech, které jsou ostatním uzavřeny. Existují mezery,“ říká Marko.

„McLaren se blíží. Mají dobrou pozici, pokud jde o personál a technologii. A od příštího roku budou mít konkurenceschopný motor. Ale z jednoho roku na další to nebude fungovat.“

Foto: Getty Images / Clive Mason