Velké množství závodů podle Vettela ubírá formuli 1 na výjimečnosti

Formule 1 v pátek představila kalendář pro sezónu 2022, který má od poloviny března do poloviny listopadu sestávat rekordních 23 závodů.

Když Vettel v roce 2008 absolvoval svou první kompletní sezónu F1, bylo v kalendáři 18 závodů. Podle čtyřnásobného mistra světa je snaha o zvyšování počtu závodů v sezóně špatná a má negativní vliv také na členy týmů, kteří jsou prakticky celý rok na cestách.

„Je to jen můj názor, ale myslím si, že bychom neměli mít tolik závodů,“ řekl Vettel v rozhovoru pro vybraná média.

„A to z několika důvodů. Zaprvé je to možná už moc závodů pro lidi na sledování. Už to není speciální, pokud jich je tolik. A zadruhé myslím na zaměstnance. My jezdci jsme na tom dobře, můžeme přijet ve středu večer a pokud najdeme let, odletět v neděli večer.

„Tým je ale pod mnohem větším stresem. Dorazí v pondělí nebo v sobotu, tedy týden předem, postaví garáže, připraví vozy, pak musí jet celý týden a znovu vše zabalit, všechno poslat zpátky a připravovat se v továrně.

„Oni jsou v práci zaneprázdněni celý týden a téměř každý víkend, takže nemají čas pro sebe. A myslím, že jsme v době, kdy si lidé více a více uvědomují, že také mají svůj život a ten nepatří jen zaměstnavateli.“

Rozšiřování kalendáře, do kterého se začaly přidávat mezi všemi tolik nenáviděné tři závodní víkendy za sebou, již vedlo k tomu, že se někteří zaměstnanci rozhodli přejít na některou z pozic v továrně nebo zcela opustit prostředí závodů.

Formule 1 proto podle Vettela dělá chybu, když se snaží za cenu ztráty zaměstnanců navyšovat počet závodů.

„Nemám to na starosti a mám pochopitelně i jiné zájmy, ale jde jen o to, aby lidé měli rovnováhu mezi životem doma a časem stráveným na cestách. Myslím, že by to měl být počet závodů, při kterém si po mnoho let udržíme vášeň a nezničí nás to po dvou třech letech.“