Velké kauzy formule 1: Not bad for a number two driver! (první díl)

Srážka obou jezdců v Turecku nebyla jedinou kontroverzí mezi oběma jezdci Red Bullu v sezóně 2010. Neméně závažným se stal spor o novou specifikaci předního přítlačného křídla během závodního víkendu ve Velké Británii.

Po vzájemné kolizi v Turecku 2010 by se interní atmosféra v Red Bullu dala krájet. Šéf týmu Christian Horner po turecké havárii nicméně deklaroval, že oba jezdci rakouského týmu, Sebastian Vettel a Mark Webber, mají v týmu naprosto stejnou pozici a že ani jeden z nich není upřednostňován. O pouhých šest týdnů po (ne)slavné Velké ceně Turecka se konal závod na britském Silverstone a do garáže Red Bullu přinesl další kontroverzi.

Rakouská stáj přivezla do Velké Británie zbrusu nové přední přítlačné křídlo, které se však na voze Sebastiana Vettela při závěrečné tréninkové jízdě poničilo a tým se rozhodl, že namontuje na vůz mladého Němce novou specifikaci předního křídla z vozu Marka Webbera. Ten se i s novým kontraktem na sezónu 2011 v kapse musel cítit jednoznačně poškozen. Aby někdo vzal určitý prvek z jednoho vozu a přesunul jej na druhý v momentě, kdy oba jezdci bojují o mistrovský titul a rozhodují mezi nimi setiny sekundy, to se ani ve formuli 1 nestává zrovna často. Co to mělo znamenat, jestliže po Turecku měli podle Hornerových slov mít oba jezdci stejné možnosti? Vývoj vztahu Sebastiana Vettela a Marka Webbera měl při Velké ceně Velké Británie 2010 nabrat další rozměr.

Situace před závodem

Po závodě v Turecku, kde Red Bull přenechal 28 bodů na stříbrném podnose McLarenu, se rakouské stáji nepovedlo vyhrát ani v Kanadě, kde McLaren mohl oslavit už druhý double v řadě, opět ve formaci Hamilton-Button. V Kanadě navíc vůbec poprvé Red Bull nestartoval z pole position, když z prvního místa vyrážel Lewis Hamilton (mimochodem šlo o jediné pole position McLarenu v tomto roce, pozn. autora). Red Bull se do hry vrátil zpátky ve Valencii, kde Sebastian Vettel duo McLarenu konečně dokázal porazit a vyhrál.

Mark Webber se svým týmovým kolegou přílišnou radost z víkendu sdílet nemohl, neboť po děsivě vypadající havárii s Heikkim Kovalainenem ze závodu vypadl. Před Velkou cenou Velké Británie v Silverstone byla tedy situace následující - vedl Lewis Hamilton o šest bodů před Jensonem Buttonem, za nimi se pak v průběžném pořadí nacházela dvojice Red Bullu v pořadí Vettel-Webber s rozdílem 12 bodů. Další kolo napínavého souboje o mistrovský titul sezóny 2010 mohlo začít.

Nové přední přítlačné křídlo v centru pozornosti

Pro tentokrát se však to nejzajímavější neudálo přímo v závodě, ale ještě před ním. Red Bull totiž v rámci vývoje vozu do Silverstone přivezl dvě zbrusu nová přední přítlačná křídla, která měla podle slov Marka Webbera zrychlit monopost o desetinu sekundy na kolo, později Webber ve své knize Aussie Grit dokonce uvedl, že zrychlení podle expertů mělo přinést dokonce až dvě desetiny sekundy na kolo. Šéf týmu Christian Horner ale v rozhovoru po kontroverzní kvalifikaci uvedl, že výkonnostní rozdíl mezi oběma specifikacemi předních křídel byl minimální.

Obě přední přítlačná křídla byla každopádně rozdělena mezi oba jezdce, nicméně při posledním tréninku před kvalifikací přítlačné křídlo na voze Sebastiana Vettela selhalo. Vettel sice situaci poměrně ustál, křídlo však bylo zásadně poničeno a Red Bull se tak dostal do svízelné situace, jaký scénář do neúprosně se blížící kvalifikace zvolit. Později Christian Horner přiznal, že na rozhodnutí, jak nastoupit do kvalifikace, měl pouze 25 minut, přesto řešení týmu vypadalo více než radikálně. Před začátkem kvalifikačního klání totiž Red Bull odejmul nové křídlo z vozu Marka Webbera a namontoval jej na monopost Sebastiana Vettela. Patrně bez Australanova souhlasu. Výsledek? Sebastian Vettel vyhrál kvalifikaci před svým týmovým kolegou o 143 tisícin sekundy.

Webberova frustrace

Mark Webber z toho pochopitelně nebyl příliš nadšený, při pózování před fotografy po kvalifikaci odmítl chytit Vettela za rameno a na tiskové konferenci na dotaz, aby situaci okomentoval, odpověděl: „Myslím, že tým je s dnešním výsledkem spokojený.“ Následně se napil ze sklenice s vodou a v momentě, kdy začal se svým vyjádřením Vettel, sklenicí nevybíravým způsobem praštil do stolu. Jestli do té doby ještě někdo pochyboval o Webberově frustraci, teď ho Australan zcela jasným způsobem přesvědčil o omylu.

Šéf týmu Christian Horner se pokusil krotit napětí a při pozdějším rozhovoru se snažil objasnit, co za kontroverzním rozhodnutím Red Bullu stálo: „Po ranním incidentu jsme měli k dispozici pouze jedno přední křídlo. Na mě tak padlo složité rozhodnutí, které auto by mělo s novým křídlem vyjet. Podobná situace jako tato se nestává příliš často a rozhodně není ideální. Rozhodli jsme se dát nové křídlo Sebastianovi s ohledem na jeho pozici v průběžném pořadí šampionátu, na jeho výkon ve třetím tréninku a také na zpětnou vazbu od obou pilotů. V konečném důsledku to přineslo skvělý týmový výkon.“

Bylo ale skutečně nutné vytvářet nové kontroverze? Po vzájemné kolizi v Turecku Horner deklaroval, že oba jezdci mají stejné šance, stejné možnosti a že rozhodně ani jeden z nich není a nebude upřednostňován. Teď to však pro vnějšího pozorovatele muselo vypadat tak, že Red Bull obětoval výsledek Marka Webbera a upřednostnil Sebastiana Vettela. Přesně to, co Horner rázně odmítl. Ve světě formule 1 je nemyslitelné, aby se jakýkoliv tým dobrovolně vzdal nějaké výhody. Bylo by naivní si myslet, že poté, co zbude Red Bullu pouze jedno přední křídlo, dá oběma jezdcům křídla starší specifikace, aby oba měli stejné možnosti. „Kdybychom ztratili pole position kvůli tomu, že bychom nové křídlo nepoužili, vypadali bychom pěkně hloupě. Markovi jsme to vysvětlili a on chápe, že jde o výsledek týmu,“ uvedl Horner.

Nicméně aby se ale nový prvek odejmul z jednoho vozu a namontoval na druhý, to se může praktikovat v momentě, kdy máte v týmu jasnou týmovou jedničku a nějakého nováčka, který na něj jezdí, a ne v momentě, kdy oba jezdci bojují o mistrovský titul, jsou na tom takřka vyrovnaně a rozhodují mezi nimi setiny sekundy. Dalo by se říct, že se Christian Horner dostal do situace, kde by jakékoliv rozhodnutí poštvalo jednu stranu proti té druhé. Ani jeden z jezdců za to, že se jedno z křídel poničilo, nemohl, Mark Webber se však oprávněně mohl cítit dotčeně. Expert televize Nova Pavel Turek to v pozdějším přenosu závodu popsal tak, že se Red Bull dostal do „ďáblovy kuchyně.“

Red Bull pod palbou kritiky

Red Bull se však svým kontroverzním rozhodnutím oprávněně dostal opět pod palbu kritiky. To, že byl před závodem Vettel před Webberem o 12 bodů, nemůžeme brát jako relevantní argument, neboť se Vettel před Webbera dostal pouze v předchozím závodě ve Valencii, kde Webber odstoupil. Oba dva vypadali v dosavadním průběhu sezóny velmi vyrovnaně, měli stejný počet vítězství, stejný počet pole position a stejný počet pódiových umístění. Oba jezdci měli prostě takřka totožné výsledky a zdůvodnění, že má Sebastian Vettel více bodů, bylo trochu mimo mísu. Tým se dostal do situace, kdy musel namontovat nové křídlo na jedno ze svých aut, ale to, že jej odmontoval z vozu Marka Webbera a věnoval Sebastianu Vettelovi, se dá sice z pohledu týmu pochopit, ale vypadá přinejmenším zvláštně.

Novinář Andrew Benson kupříkladu na svém blogu pro BBC Sport napsal: „Máte dvě auta a dvě nová přední křídla, která vám dávají menší výhodu. Jedno z křídel se při jízdě poničí a nemůže být již použito. To je prostě smůla pro daného jezdce,“ a dodal, že Red Bull měl ponechat nové křídlo na Webberově autě a nechat to tak být. Vettel měl prostě smůlu.

Bývalý pilot formule 1 Anthony Davidson nabídl také svůj jednoznačný pohled: „Kdyby se něco takového stalo mě, byl bych naprosto otrávený! To je jediný slovo, které tu můžu použít. Vettel je chlapík, který byl pod jejich (Red Bullu) křídly od začátku své kariéry a oni ho vychovávali v pozici jezdce číslo jedna. Myslím si, že Marku Webberovi musí být i nepříjemné vyhrávat závody. To nikdy nebylo součástí scénáře.“ Sir Stirling Moss, kterého asi není potřeba představovat, se vyjádřil takto: „Myslím si, že to, co by měl Mark Webber udělat, je jít a říct: „Ok, dejte mu ty nejlepší součástky a já půjdu na trať a porazím ho i tak.“

Mnohem relevantnější se zdá argument založený na zpětné vazbě od obou jezdců. Christian Horner k tomu uvedl: „Oba jezdci si v pátek vyzkoušeli jízdu s novými křídly a jeden z nich (Vettel) měl z jízdy s ním lepší pocit než ten druhý.“ Z toho můžeme usoudit dvě možné teorie. Buď Mark Webber nabídnuté situace využil a stylizoval se do role obětního beránka, přestože s jízdou s novým přítlačným křídlem spokojen nebyl, a snažil se tak zavrtat jako pomyslný červíček do Vettelovy hlavy, nebo Red Bull vyhověl Vettelovu přání a upřednostnil jeho tužby před Webberem. Nebylo by nakonec lepší, kdyby nové křídlo nedostal ani jeden a již tak velká trhlina ve vztahu obou pilotů nebyla ještě značně rozšířena? Možná že nakonec ano, i pokud by tým obětoval jednu desetinu z času na kolo, stále by si suverénním způsobem zajistil postavení v první řadě, vždyť třetí Fernando Alonso ztrácel na prvního Vettela více než osm desetin sekundy.

Nyní se však již podívejme na průběh samotného závodu. Po kontroverzi kolem předního přítlačného křídla se nedalo mezi oběma piloty v první zatáčce očekávat nějaké bratříčkování. Britské noviny plnily titulky jako „Zuřící býci“ nebo „Red Bull dává křídla Sebastianu Vettelovi, ale ne Marku Webberovi“. Dala se očekávat pořádná bitva.

Foto: Getty Images / Peter Fox