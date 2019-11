Velké kauzy formule 1: Not bad for a number two driver! (druhý díl)

Pokračování 1. části

Po kontroverzi kolem nové specifikace předního přítlačného křídla se nedalo mezi oběma piloty Red Bullu v první zatáčce závodu očekávat nějaké bratříčkování. Britské noviny plnily titulky jako „Zuřící býci“ nebo „Red Bull dává křídla Sebastianu Vettelovi, ale ne Marku Webberovi“. Dala se očekávat pořádná bitva.

„Not bad for a number two driver“

Mark Webber byl během své kariéry nechvalně proslulý spíše špatnými než dobrými starty. Tentokráte se mu však odpich povedl náramně a při nájezdu do první zatáčky už překonal svého německého týmového kolegu. Ten ho chtěl původně zavřít, ale Webber se dostal na jeho úroveň příliš rychle, Němec tudíž musel ubrat plyn a zvolnit, čímž se dostal do kontaktu se za ním jedoucím Lewisem Hamiltonem a utrpěl defekt pravé zadní pneumatiky. Poté se Sebastianu Vettelovi sice povedlo udržet vůz pod kontrolou, ale propadl se až na chvost startovního pole a musel zamířit do boxů. Defekt utrpěl i Felipe Massa po kontaktu se svým týmovým kolegou Fernandem Alonsem, kterému se odpich ze třetího místa nepovedl. Po startu tak vedl Webber před Hamiltonem a Robertem Kubicou na Renaultu.

Po kontaktu Adriana Sutila s Pedrem de la Rosou vyjel ve 28. kole na trať safety car a Sebastian Vettel tak dostal možnost vrátit se do závodu. Nakonec se mu podařilo se před koncem závodu ještě propracovat na solidní sedmé místo. Závod vyhrál v poklidu Mark Webber před domácím Lewisem Hamiltonem a Nicem Rosbergem z Mercedesu. Skvělou jízdu předvedl Jenson Button, který po startu ze 14. místa atakoval pozice na stupních vítězů a skončil těsně čtvrtý. Naopak katastrofou byla britská velká cena pro vozy Ferrari - ani jeden z pilotů stáje vzpínajícího se koníka nedojel na bodech, přestože to mělo být právě Ferrari, které mělo vyzvat red bully na Silverstone k otevřenému souboji. Mark Webber se po závodě posunul na třetí místo průběžného pořadí za oba jezdce McLarenu Hamiltona a Buttona. Sebastian Vettel se propadl na čtvrté místo.

Kdo očekával nějakou štiplavou poznámku Marka Webbera směrem k týmu, nebyl zklamán. V rádiové komunikaci po závodě se Australan nechal slyšet: „Skvělá práce, kluci. Není to špatné na jezdce číslo dva. Díky!“ Odpovědí mu bylo: „Teď se můžeš smát.“ Komentátor britské BBC David Croft v přenosu na adresu této poznámky řekl, že „Mark Webber vysílá do okolního světa zprávu, že se cítí být svým týmem podveden.“ Když byl po závodě Sebastian Vettel dotazován, co si o Australanově jízlivé poznámce myslí, neodpověděl úplně jednoznačně: „Samozřejmě se soustředím sám na sebe a myslím si, že on dělá to samé.“

Setkání s karmou

Eddie Jordan to nazval „poetickou spravedlností“. Mark Webber svůj triumf na Silverstone popsal jako „setkání s karmou“. Vtipkoval, že mu někteří jezdci nabídli svoje přední přítlačná křídla při přehlídce jezdců před závodem. Sebastian Vettel ne, tak se nakonec musel popasovat s tím, které dostal. Poté ještě trochu zapochyboval, zda-li udělal správně, když měsíc zpátky podepsal s Red Bullem smlouvu pro příští rok: „Abych byl upřímný, nebyl jsem úplně spokojen s tím, co se včera stalo, ta záležitost s předním přítlačným křídlem, a nikdy bych nepodepsal kontrakt na příští rok, kdybych si myslel, že to bude probíhat takhle. Byl jsem zklamaný. Uvidíme, jak to bude probíhat v budoucnu. Já se budu snažit odvádět co nejlepší práci a snad to bude stačit.“

Christian Horner po závodě rezolutně odmítl, že by byl kterýkoliv z obou jezdců upřednostňován a popřel, že by rozhodnutí o předním křídle konzultoval s Helmutem Markem: „Mark není jezdec číslo 2. Stala se z toho zbytečná kauza. Neříkám, že za to můžou média, ale někdy prostě musíte učinit složitá rozhodnutí. Křídlo jsme museli nasadit na jedno auto. Nejvíc fér podle mě bylo jej dát jezdci, který byl v pořadí nejvýše. Kdyby se něco podobného stalo v příštím závodě, a upřímně doufám, že tomu tak nebude, půjdeme na to podle stejného scénáře.“ Zároveň ale odcházel z rozhovoru velmi podrážděn a vzhledem k tomu, že se většinu času musel vyjadřovat jenom k tomu, co se stalo v sobotu, při odchodu s lehkým náznakem úsměvu zamumlal: „Jen tak mimochodem jsme právě vyhráli z*sranou Velkou cenu Velké Británie.“

Všechno dobré

V úterý 13. července se Christian Horner v rozhovoru pro Daily Telegraph k situaci vrátil a uznal, že měl Webberovi všechno lépe vysvětlit: „Jediné, čeho lituji, je, že jsem neměl čas pobavit se o tom před kvalifikací s Markem osobně. Jsem si jistý, že kdybych mu to vysvětlil, tak to pochopí.“ Celý kolotoč Red Bullu se opět zastavil na mítinku v týmové továrně v Milton Keynes, odkud opět podobně jako po Turecku vzešlo jednoznačné prohlášení Marka Webbera: „Sebastian obdržel nové přítlačné křídlo z důvodů, které mi nebyly v sobotu jasně vysvětleny. Už jsme se o tom pobavili a všechno si vyjasnili. Pokud by se tato situace opakovala, opět by byl preferován ten, kdo má v průběžném pořadí více bodů.“ Zároveň také Australan ve svém prohlášení řekl, že jeho komentáře a reference ohledně jezdce číslo dva nebyly vhodné a že šlo o příklad australského sarkasmu. „Sebastian a já nejsme nepřátelé, jsme pouze dva piloti, kteří si dávají do těla a chtějí jezdit co nejlépe, tak je to jednoduché,“ zakončil svoje prohlášení Webber.

Je ale jasné, že tak jednoduché to zase nebylo. Sebastian Vettel se například pro německý Bild vyjádřil v tom smyslu, že by se podobné spory neměly řešit veřejně: „Nejdůležitější věc je atmosféra v týmu. Máme rychlé auto a jediná věc, která nás může zastavit, jsme my sami. Byl jsem vychován k tomu, abych respektoval svého týmového kolegu. Takovéto věci by se neměly řešit na veřejnosti, měli bychom si to vyříkat uvnitř týmu.“ Bývalý skotský závodník formule 1 David Coulthard s Vettelem souhlasil a dodal, že Webber hodně zariskoval. Podle jeho slov se to rovněž mohlo otočit proti němu a v pozici, kdy bojujete o titul mistra světa, si rozhodně nechcete rozhádat tým.

Nový aspekt problému

Dva týdny po celém incidentu vystoupil s novým aspektem celého problému nejmenovaný vedoucí inženýr Red Bullu pro finský deník Turun Sanomat. Ten řekl, že byl překvapený z rozhořčené reakce Webbera, neboť to byl právě Australan, kdo s novým předním křídlem nebyl příliš spokojený: „Když jsme zkoušeli nové přední přítlačné křídlo, stěžoval si, že není o nic lepší než to staré. Mark se prostě s novou specifikací necítil dobře, ale když nám zbylo jenom jedno křídlo, za každou cenu chtěl, aby ho dostal on. Nezajímal se o to, dokud jsme měli obě křídla k dispozici. Myslíme, že vedení týmu udělalo logické a odůvodnitelné rozhodnutí, protože Sebastian si nové křídlo pochvaloval od prvního tréninku.“

To ale Mark Webber ve své knize Aussie Grit z roku 2015 jednoznačně popřel: „Abych řekl pravdu, ani jednomu z nás jezdců (ani Vettelovi) se nové křídlo nezamlouvalo, ale data z továrny jasně ukazovala, že nové křídlo přináší vozu výhodu, takže tým trval na tom, abychom s ním jeli. Byl jsem trochu zmatený, když se dostalo do médií tvrzení údajného vedoucího inženýra Red Bullu, že jsem nechtěl použít nové křídlo, že jsem v něm neviděl výhodu a že jsem o něj usiloval pouze v momentě, kdy zbylo už jedno.“ K poznámce o jezdci číslo dva se vyjádřil slovy: „Ten komentář nebyl cílen tak, aby vyvolal pokračování sporu, bylo to pouze ironické pomrknutí na celou situaci v australském stylu. Ovšem v kontextu poloviny sezóny 2010 to jenom vrazilo další klín mezi tým Webber a tým Red Bull Racing.“

Sezóna 2010 nabídla spoustu dramatických momentů, zvratů a také kontroverzí, jichž nebyli ušetřeni ani jezdci Red Bullu. Nejznámější a nejdramatičtější je samozřejmě moment ze 40. kola Velké ceny Turecka, neméně zajímavá a důležitá je ale i situace ze závodního víkendu na Silverstone. Ať už se na to podíváme z jakéhokoliv pohledu, je zřejmé, že interní atmosféra v Red Bullu utrpěla další šrámy. Následný vývoj šampionátu podobné momenty už nepřinesl a k dalšímu většímu incidentu mezi Sebastianem Vettelem a Markem Webberem mělo tak dojít znovu až po roce na tom samém místě - na britském Silverstone.

Foto: Getty Images / Mark Thompson