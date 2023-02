Velká přednost Neweyho? Není arogantní a naslouchá jiným názorům, říká Fallows

Technický šéf Astonu Martin Dan Fallows promluvil o přístupu uznávaného designéra Adriana Neweyho.

V historii formule 1 asi nenalezneme úspěšnějšího designéra, než je technický šéf Red Bullu Adrian Newey. Rukopis legendárního inženýra ostatně nalezneme hned pod devíti výhrami v Poháru konstruktérů.

O přístupu dnes již 64letého Brita nyní promluvil jeho „učeň“ Dan Fallows, který momentálně pracuje pro Aston Martin.

„Patřím k těm šťastlivcům, kteří pracovali pod Adrianovým vedením a poznali jeho metody,“ citoval Fallowse web Autosportu.

„Má velmi jasný přístup ke způsobu, jakým navrhuje a vyvíjí vůz, zejména po aerodynamické stránce. Všichni si uvědomujeme, že je to velmi nekompromisní přístup, který je zaměřený na malé detaily,“ přiblížil technický šéf Astonu Martin, jenž v Red Bullu působil více než 15 let.

„Řekl bych, že jedna z věcí, která se mi u něj opravdu líbila, je to, že mu chybí jakákoliv technická arogance. Je velmi otevřený tomu, aby mu někdo řekl o věcech, které navrhl, nebo o věcech, které navrhl a které pak nefungovaly, případně, že existují lepší nápady. A to téměř bez ohledu na to, odkud tyto připomínky pocházejí,“ všiml si Fallows.

„Myslím, že to je něco, co se rozhodně snažím vnést do své práce,“ dodal.