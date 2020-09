Velká cena Portugalska s portugalským jezdcem? Da Costa o to usiluje

Velká cena Portugalska se pojede 25. října. Na startovním roštu žádný portugalský jezdec není a to už pořádně dlouho. Posledním Portugalcem byl Tiago Monteiro ve Velké ceně Brazílie 2006.

Monteiro nyní působí jako manažér Antónia Félixe da Costa, který nedávno oslavil 29. narozeniny ale především titul ve formuli E.

Podle webu The Race da Costa jedná s nejméně dvěma týmy F1 o účasti ve Velké ceně Portugalska. Jeho snahu má podporovat také samotná formule 1, pro kterou by to byl samozřejmě velký marketingový plus.

Da Costa by se mohl zúčastnit pátečního tréninku nebo dokonce celého závodu. Uvidíme, jak moc je to reálné. Účast jezdce v prvním tréninku je sice běžná, ale u „nového“ okruhu se bude stálému jezdci hodit doslova každý kilometr na trati.

Da Costa by také potřeboval souhlas svého týmu DS Techeetah ve formuli E, ale sezóna elektrické formule nedávno skončila, takže v tomto by problém být nemusel.

Portugalský závodník má mnoho zkušeností. Závodil ve WEC, DTM, juniorských formulových sériích i zmíněné formuli E.

V minulosti testoval monopost F1, ale jsou to už hodně fousaté zkušenosti. V roce 2010 usedl do vozu Force Indie. O dva roky později se stal členem juniorského programu Red Bullu a testoval jejich monoposty. Dokonce se o něm uvažovalo do Toro Rosso, ale nakonec se prosadil Daniil Kvjat.