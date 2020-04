Velká cena Nizozemska je nepravděpodobná, zní z Zandvoortu

Některé evropské státy už stihly prodloužit zákaz hromadných akcí – většinou do pozdního léta. Týká se to i Nizozemska, které velké akce zakázalo do září.

Zandvoort už dříve prohlásil, že závodit před prázdnými tribunami nemá smysl a raději by závod letos vůbec nejeli. Opatření vlády situaci samozřejmě neusnadňuje.

„Budeme se muset podívat, jaké možnosti jsou nám nabízeny, ale nemyslím si, že je to letos pravděpodobně,“ řekl šéf závodu Jan Lammers pro De Telegraaf. Podle Lammerse čelí F1 a FIA „téměř nemožnému úkolu v podobě sestavení kalendáře pro tento rok.“

„Uskutečnit grand prix za zavřenými dveřmi je pro nás nemožné a nechceme předkládat vágní plány. Chceme událost uskutečnit tak, jak jsme plánovali a jsme na to připraveni, ale je to virus, který rozkazuje. Singapur si také myslel, že vše dobře zvládl a nyní litují, že uvolnili pravidla (v zemi bylo ještě v polovině dubna 4 tisíce nakažených, nyní jich je přes 10 tisíc, pozn. redakce).“

„Samozřejmě je to škoda. Ale moc se toho nemění, protože jsme toho příliš neplánovali. Je to ale další krok zpět. Není to tak těžké, protože nejsme jediní organizátoři v této situaci.“

Foto: Getty Images / Clive Mason