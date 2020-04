Velká cena Monaka 1961: Životní závod Stirlinga Mosse

Před několika lety pro magazín Autosport zavzpomínal na to, jaké to bylo jet s vozem formule 1 na začátku 60. let minulého století na městské trati v Monte Carlu.

„Mohli jste říct, kdo byl v Monaku rychlý. Ten člověk by přijel zpět s vozem, který by byl po stranách bílý. Dřív tak barvili obrubníky a kdybyste se o ně třeli, měli byste bílé bočnice! Pak byste si pomysleli: 'Kriste, on musel letět!'“ vzpomínal Moss.

„Vozy byly užší než jsou teď, museli jste se ale obávat obrubníků, protože ty byly mnohem vyšší než v současnosti. Když jste jeden trefili tvrdě, bylo to. Vlastně, když tak přemýšlím, kola Lotusu mohla upadnout, aniž by se ho (obrubníku) dotkla!“

Moss byl nejen zábavný vypravěč, ale byl také velmi upřímný o stylu své jízdy. Jezdcům Ferrari Richiemu Gintherovi a Philu Hillovi dokázal vzdorovat celých dvě a tři čtvrtě hodiny a 100 kol.

Do závodu startoval Moss z pole position, do vedení se ale záhy dostal Ginther. Ve 14. kole se Moss vrátil na první pozici. Hill i Ginther se snažili letícího Mosse dostihnout, ten jim však nedal šanci přiblížit se na méně než tři sekundy.

„Startoval jsem z pole position a měl jsem za sebou dvě ferrari. Vzpomínám si, že jsem si říkal 'Musím zajet perfektní kolo'. V Monaku nemůžete zajet perfektní kolo, já tak nezajel ani jedno. Tento přejezd levé a pravé zatáčky nebyl úplně dobrý, dobře, zkusím to znovu. Tak to trvalo téměř tři hodiny! Bylo to celkem napínavé,“ vyprávěl Moss.

V sezóně 1961 se poprvé závodilo s motory o objemu 1,5 litru. Soukromý vůz Lotus 18-Climax dokázal porazit vozy Ferrari 156 i přesto, že měl asi o 50 koňských sil méně.

„Neustále byli za mnou asi jen o tři nebo čtyři sekundy. Myslel jsem si, že si se mnou jen hrají. Jen tak kroužili, nejprve Phil Hill, pak Richie Ginther. Říkal jsem si, že si se mnou prostě hrají a v posledním kole kolem mě přeletí. Ale tak to nebylo!“

Vítězství ve Velké ceně Monaka v roce 1961 Moss řadil mezi svá největší v kariéře.

„Koncentrace je v Monaku důležitá a vést závod je mnohem obtížnější, než dohánět. Proto hodnotím (Monako 1961) jako můj nejlepší závod. Snažil jsem se vždy získal půl délky auta. Ve vlásence jsem pak mohl posoudit, jestli jsem získal nebo ztratil. Když jsem tam zatáčel, neustále jsem se ohlížel za sebe.“

Foto: Getty Images / Central Press