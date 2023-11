Velká cena Las Vegas byla nakonec hodně zábavná, přiznal po vítězství Verstappen

Max Verstappen v průběhu víkendu otevřeně kritizoval nejnovější podnik v kalendáři formule 1, Velkou cenu Las Vegas. Po svém vítězství na městské trati ale přiznal, že závod přinesl „hodně zábavy“.

Před víkendem Verstappen nešetřil kritikou tvar městského okruhu a celý podnik byl podle něj z 99 % show. Po vítězství v událostmi nabitém závodě, ve kterém musel o první místo bojovat s Charlesem Leclercem, ale přiznal, že trať nakonec nabídla zajímavý závod.

„Mohli jste jasně vidět, že DRS tady bylo velice účinné. Takže i když jste získali vedení, tak když jezdec za vámi byl v DRS, stále měl příležitost vám to vrátit. To tady podle mě nabídlo velké množství dobrého závodění. Byla to velká zábava,“ řekl Verstappen.

Nizozemec měl z druhého místa lepší rozjezd než první Charles Leclerc a do první zatáčky na něj úspěšně zaútočil. Vytlačil při tom ale svého soupeře mimo trať, za což byl následně penalizován pěti sekundami.

„Bylo to těžké. Snažil jsem se do toho jít na startu. Myslím, že oba jsme brzdili celkem pozdě, ztratil jsem přilnavost a oba jsme vyjeli trochu mimo, za což mi komisaři dali penalizaci. To nás samozřejmě trochu potopilo. Musel jsem předjet pár aut, a pak přišel safety car. Takže už v té době se toho v závodě hodně stalo.“

Následně jej Leclerc předjel a po odpykání penalizace a propadu pořadím měl kontakt s Georgem Russellem, když se snažil získat ztracené pozice. Red Bull se při zastávce rozhodl neměnit Verstappenovi poškozené přední křídlo.

„Byli jsme rádi, že jsme na něj nesahali, protože vypadalo už tak dost rozbité. Struktura byla v pořádku, ale nikdy to není ideální. Auto bylo trochu více nedotáčivé, naštěstí jsme ale i tak dokázali vyhrát.

Před závodem se jezdci obávali, že asfalt s nízkou úrovní přilnavosti by mohl komplikovat předjíždění. Podle Verstappena ale nakonec povrch ulic v Las Vegas nabídl dobré závody.

„Myslím, že jste mohli opravdu tlačit na pneumatiky, což bylo dobré. Jak jsem řekl, byla to tady velká zábava.“